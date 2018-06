A Seraphim ganha o projeto solar de 246 MW, o maior da Ucrânia

Esta planta fotovoltaica de larga escala com 246 MW será construída em Dnepropetrovsk, região central da Ucrânia. Os 246 MW de alta eficiência de módulos poli de 330 W da Seraphim serão entregues no local do projeto antes do final de agosto. Quando comissionado, o projeto atenderá às necessidades de energia elétrica de mais de 100.0000 cidadãos, reduzindo emissões de carbono em 300.000 toneladas por ano. Além disso, este enorme projeto simboliza a ascensão da Ucrânia no desenvolvimento renovável, acelerando a influência da economia de energia limpa na Ucrânia e na Europa Oriental como um todo.

Polaris Li, presidente da Seraphim, comentou: "Particularmente, a Seraphim se orgulha de ser a única fornecedora do módulo para este projeto, que é um marco. É a recompensa de anos de trabalho intenso e demonstra o reconhecimento global de processos de fabricação financiáveis da Seraphim, incluindo a nossa imagem de marca confiável. Esta planta de energia solar de 246 MW demonstra as ambições da Ucrânia em relação à energia renovável. Estamos felizes em ver como os nossos elevados padrões e serviços profissionais proporcionam valor real aos clientes".

Por ser um mercado solar emergindo rapidamente, a Ucrânia tem grande potencial. O governo ucraniano revelou sua meta de 2020, de aumentar a quota de energias renováveis, em relação ao consumo total de energia, de 3,8% para 11%. Está investindo ativamente 3 bilhões de euros (3,4 bilhões de dólares) em desenvolvimento solar. A Ucrânia, há tempos, tem sido um dos mercados mais valorizados da Seraphim. No ano passado, a Seraphim enviou 1,2 MW de módulos para Izmail, para mais um marco na história do projeto fotovoltaico. Daqui para frente, a Seraphim continuará a participar ativamente do desenvolvimento da indústria solar da Ucrânia.

FONTE Seraphim Solar

