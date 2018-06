Seraphim sichert sich Zuschlag für das größte Solarprojekt in der Ukraine mit 246 MW

Diese Photovoltaik-Großanlage mit einer Leistung von 246 MW wird in Dnepropetrowsk in der Zentral-Ukraine errichtet. Die hocheffizienten Poly-Module von Seraphim mit einer Leistung von 330 W, die am Ende auf eine Gesamtleistung von 246 MW kommen, sollen bis spätestens Ende August an den Projektstandort geliefert werden. Nach der Fertigstellung wird die Anlage den Energiebedarf von über 100.0000 Menschen decken und jährlich für eine Einsparung von 300.000 Tonnen beim Kohlendioxidausstoß sorgen. Darüber hinaus steht das riesige Projekt auch für die stärker werdende Entwicklung in Ukraine bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, womit auch der wirtschaftliche Einfluss der sauberen Energie auf die Ukraine wie auf Osteuropa insgesamt immer schneller zunimmt.

Polaris Li, Präsident von Seraphim, sagte dazu: „Seraphim ist insbesondere darauf stolz, bei diesem Vorzeigeprojekt der einzige Zulieferer von Modulen zu sein. Das ist der Lohn für jahrelange harte Arbeit und es zeigt, dass das profitable Herstellungsverfahren von Seraphim weltweit Anerkennung findet, was auch unser vertrauenswürdiges Image als Marke einschließt. Dieses 246 MW leistungsstarke Solarkraftwerk zeigt zudem, wie ambitioniert die Ukraine bei den erneuerbaren Energien ist. Wir sind glücklich, beobachten zu können, wie unsere Kunden dank unserer hohen Standards und den professionellen Dienstleistungen einen echten Mehrwert erhalten."

Die Ukraine hat als ein sich rasch entwickelnder Markt für Solartechnik ein großartiges Potenzial. Die von der ukrainischen Regierung veröffentlichten Ziele für 2020 beinhalten eine Steigerung beim Anteil der erneuerbaren Energie am Gesamtenergieverbrauch von 3,8 Prozent auf 11 Prozent. Hierfür werden gerade 3 Milliarden Euro (3,4 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau der Solarenergie investiert. Die Ukraine ist schon seit längerem einer der wertvollsten Märkte von Seraphim. Im letzten Jahr lieferte Seraphim Module mit einer Gesamtleistung von 1,2 MW nach Izmail für ein anderes Projekt, was ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte bei den PV-Projekten darstellte. Seraphim schaut nach vorne und wird sich auch zukünftig aktiv an der Entwicklung der ukrainischen Solarbranche beteiligen.

