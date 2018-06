Supermicro, Red Hat и Solarflare установили новый мировой рекорд производительности серверов, продемонстрировав колоссальное сокращение времени задержки отклика финансовых приложений

Тест STAC-N1 измеряет производительность стека основной сети под нагрузкой, имитирующей стандартный процесс обработки рыночных данных. Для проведения эталонных испытаний была использована пара серверов Supermicro SYS-1029UX-LL1-S16, каждый из которых оснащен двумя 8-ядерными процессорами Intel® Xeon® Scalable 6144 (Gold) с разгоном до 4,18 ГГц. На серверы была установлена операционная система Red Hat Enterprise Linux 7.5 и адаптеры Solarflare X2522. По сравнению с ранее обнародованными результатами STAC-N1, система без ОС продемонстрировала самый низкий показатель средней задержки на уровне 2,3 микросекунд как при базовой (100 тыс. сообщений в секунду), так и при пиковой нагрузке (1 млн. сообщений в секунду).

«Компания Supermicro была и остается лидером сегмента гиперскоростных серверов, представляя инновационные решения, бросающие вызов пределам производительности, благодаря продуманной оптимизации с использованием новейших процессоров, сетевых интерфейсов и флэш-накопителей NVMe, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - С помощью новейшего поколения наших гиперскоростных ультрасерверов (Hyper-Speed Ultra Server), оптимизированных под приложения высокочастотного трейдинга и сопутствующего финансового анализа, Supermicro удалось значительно сократить время задержки отклика и предоставить клиентам самые быстродействующие системы в мире. Новые решения линейки Hyper-Speed не только обеспечивают максимальную производительность в режиме Hyper-Turbo, но и гарантируют надежность системы корпоративного класса для критически важных приложений».

«Linux - это идеальная операционная система для экстремальных рабочих нагрузок, а Red Hat Enterprise Linux является отличным фундаментов для многочисленных прикладных приложений такого типа, - прокомментировал Крейг Мьюзилла (Craig Muzilla), старший вице-президент Группы базовых продуктов и облачных сервисов компании Red Hat. - Благодаря сотрудничеству с Solarflare и Supermicro, мы получили возможность создать платформу для новейших эталонных испытаний STAC-N1, поставив в этом процессе настоящий мировой рекорд».

«Результаты теста STAC N1 свидетельствуют о достижении двух важных вех в развитии отрасли, - добавил Ахмет Хуссейн (Ahmet Houssein), вице-президент по вопросам маркетинга Solarflare. - Во-первых, мы доказали возможность виртуализации с использованием контейнеров для высокопроизводительных приложений - например, в сфере электронного трейдинга. Кроме того, результаты показывают, что Kubernetes и контейнер, или облачные сети, способны эффективно функционировать в экстремальных условиях. А это значит, что за ними будущее процессов внедрения приложений. Мы восхищены работой Supermicro, Red Hat и нашей команды, проведенной для достижения столь впечатляющих результатов, и с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества».

