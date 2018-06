Supermicro, Red Hat et Solarflare établissent un record mondial de performance, avec une amélioration de latence à deux chiffres sur les applications financières

STAC-N1 mesure les performances d'une pile réseau hôte à l'aide d'une charge de travail de type données de marché. Ce point de référence a été réalisé sur une paire de serveurs Supermicro SYS-1029UX-LL1-S16, chacun avec deux processeurs Intel® Xeon® Scalable 6144 (Gold) doubles, à huit cœurs, surcadensés à 4,18 GHz. Les serveurs étaient également équipés du système d'exploitation Red Hat Enterprise Linux 7,5 de Red Hat et des adaptateurs Solarflare X2522. Par rapport à tous les résultats STAC-N1 publiés auparavant, le système bare metal (métal nu) a démontré la plus faible latence moyenne, à 2,3 microsecondes, pour le taux de base (100 000 messages par seconde) comme pour le taux le plus élevé testé (un million de mps).

« En matière de serveurs Hyper-Speed, Supermicro continue de montrer la voie avec de nouveaux serveurs innovants qui repoussent les limites de la performance, grâce à des optimisations de pointe exploitant pleinement les derniers processeurs, les interfaces réseau et le stockage flash NVMe », a déclaré Charles Liang, le PDG de Supermicro. « Grâce à notre dernière génération de serveurs Hyper-Speed Ultra, optimisés pour les transactions haute fréquence et les applications d'analyse financière connexes, Supermicro a nettement amélioré les performances en matière de latence, pour fournir aux clients les systèmes les plus rapides au monde. Non seulement ces nouvelles solutions Hyper-Speed maximisent les performances en lançant le mode Hyper-Turbo, en outre, elles assurent une fiabilité à l'échelle de l'entreprise pour les applications essentielles. »

« Linux est un système d'exploitation de choix pour ce qui est des charges de travail extrêmes et Red Hat Enterprise Linux est à la base de nombreux déploiements de ce type », a déclaré Craig Muzilla, le directeur général adjoint chargé du Groupe d'activités Produits de base et services dans le nuage chez Red Hat. « À travers notre collaboration avec Solarflare et Supermicro, nous sommes heureux d'avoir fourni la plateforme pour le plus récent point de référence STAC-N1, établissant ainsi un record mondial. »

« Les résultats de l'essai STAC N1 constituent deux jalons importants pour le secteur », a déclaré Ahmet Houssein, le directeur général chargé du marketing chez Solarflare. « Tout d'abord, nous avons prouvé qu'il est possible de virtualiser par le biais de conteneurs pour des applications haute performance, à l'instar des transactions électroniques. Ensuite, les résultats montrent que Kubernetes et le conteneur, ou réseau en nuage, fonctionnent efficacement dans des contextes d'échelle extrême et représentent l'avenir du développement d'applications. Nous saluons le travail réalisé par Supermicro, Red Hat et notre équipe en vue d'atteindre ces résultats et nous nous réjouissons des possibilités de collaboration future. »

Pour de plus amples informations sur les solutions Hyper-Speed de Supermicro, notamment les vidéos et les livres blancs, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/nfo/Hyper-Speed.cfm.

Pour de plus amples informations sur les gammes de produits de serveurs, de stockage et de mise en réseau Supermicro, rendez-vous sur https://www.supermicro.com/products/index.cfm.

Suivez Supermicro sur Facebook et Twitter pour recevoir les dernières nouvelles et communications.

À propos deSuper Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ : SMCI), l'innovateur majeur en technologies à hautes performances et à haut rendement pour les serveurs, est le principal fournisseur des serveurs évolués Server Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique dans le nuage, l'informatique d'entreprise, l'Hadoop/Big Data, l'HPC et les systèmes embarqués du monde entier. Supermicro agit pour protéger l'environnement dans le cadre de son programme « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces d'un point de vue énergétique et les plus écologiques du marché.

À propos de Solarflare

Solarflare est à la pointe de la connectivité des serveurs pour les réseaux neuronaux. Du silicium au micrologiciel en passant par les logiciels, Solarflare fournit une gamme complète et intégrée de technologies pour les centres de données distribués, ultra-modulables et définis par logiciel. L'architecture Solarflare XtremeScale Architecture est un cadre d'aménagement comprenant une suite complète de fonctionnalités pour les contextes ultra-modulables : bande passante élevée, latence ultra-faible, connectivité ultra-modulable, définie par logiciel, sécurisée par des pares-feux matériels et équipée pour la télémétrie de débit en ligne. Les solutions de l'entreprise sont disponibles chez les principaux distributeurs et revendeurs à valeur ajoutée, ainsi que chez les principaux fabricants au monde. Solarflare, basé à Irvine (Californie), exploite des installations de R-D à Cambridge (Royaume-Uni) et à New Delhi (Inde). Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.solarflare.com ou LinkedIn et Twitter.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Les autres marques, noms et marques commerciales appartiennent tous à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/708345/Super_Micro_STAC_N1.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com