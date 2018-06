Supermicro, Red Hat e Solarflare estabelecem recorde mundial em marco de desempenho com aperfeiçoamento de dois dígitos da latência em aplicações financeiras

O benchmark STAC-N1 mede o desempenho de uma camada de rede hospedeira usando uma carga de trabalho no estilo de dados de mercado. Esse benchmark foi realizado em um par de servidores SYS-1029UX-LL1-S16 da Supermicro, cada um com processadores duais Intel® Xeon® Scalable 6144 (Gold) de 8 núcleos sobreacelerados (overclocked) em 4,18 GHz. Os servidores também foram carregados com o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.5 da Red Hat e adaptadores X2522 da Solarflare. Em comparação com todos os resultados do STAC-N1 divulgados anteriormente, o sistema de metal bruto demonstra a menor latência média de 2,3 microssegundos na taxa básica (100.000 mensagens por segundo) e na taxa mais alta testada (1 milhão de mps).

"Para servidores de hipervelocidade, a Supermicro continua a liderar o caminho com novos servidores inovadores que forçam o desempenho até os limites, com otimizações avançadas, que alavancam inteiramente os últimos processadores, interfaces de rede e armazenamento flash NVMe", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Com nossa última geração de Hyper-Speed Ultra Servers (servidores Ultra de hipervelocidade), otimizados para trading de alta frequência e aplicações de análises financeiras relacionadas, a Supermicro aperfeiçoou significativamente o desempenho de latência, para fornecer aos clientes os sistemas mais rápidos no mundo. Essas novas soluções de hipervelocidade não apenas maximizam o desempenho por introduzir o modo Hyper-Turbo, como também fornecem confiabilidade de classe empresarial para aplicações de missão crítica".

"O Linux é o sistema operacional de preferência quando se tem cargas de trabalho extremas e o Red Hat Enterprise Linux é a fundação para muitas implementações dessa natureza", disse o vice-presidente sênior para o Grupo Empresarial de Produtos de Núcleo e Serviços em Nuvem da Red Hat, Craig Muzilla. "Através de nossa colaboração como a Solarflare e a Supermicro, estamos satisfeitos por termos fornecido a plataforma para o mais recente benchmark STAC-N1, estabelecendo um recorde mundial no processo".

"Os resultados do teste do STAC-N1 representam dois marcos importantes para o setor", disse o vice-presidente de marketing da Solarflare, Ahmet Houssein. "Primeiramente, provamos que é possível virtualizar usando contêineres para aplicações de alto desempenho, tais como trading eletrônico. Além disso, os resultados mostram que Kubernetes e contêiner ou rede baseada em nuvem têm um desempenho eficiente em ambientes de escala extrema e é o futuro do desenvolvimento de aplicações. Aplaudimos o trabalho da Supermicro, da Red Hat e de nossa equipe para conseguir esses resultados e estamos ansiosos por futuras colaborações".

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)

A Supermicro® (NASDAQ: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através de sua iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente, disponíveis no mercado.

Sobre a Solarflare

A Solarflare é pioneira em conectividade de servidores para redes de classe neural. De silício a firmware e software, a Solarflare fornece um conjunto completo e integrado de tecnologias para centros de dados definidos por software distribuídos e de ultraescala. A Arquitetura XtremeScale da Solarflare é uma estrutura de design, que inclui uma suíte completa de recursos para ambientes de ultraescala: conectividade de alta largura de banda, latência ultrabaixa e ultraescala, definida por software, segura, com firewalls de hardware e equipada para telemetria de velocidade de linha. As soluções da empresa estão disponíveis nas principais distribuidoras e revendas com valor agregado, bem como nas principais fabricantes globais. Com sede em Irvine, Califórnia, a Solarflare opera unidades de pesquisa e desenvolvimento em Cambridge, Reino Unido, e Nova Déli, Índia. Para obter mais informações, visite www.solarflare.com ou encontre-nos no LinkedIn e Twitter.

