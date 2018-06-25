Всемирный симпозиум культуры городов: лидеры городов мира собрались в Чэнду для подписания декларации о сотрудничестве в области культурного обмена

В рамках симпозиума ведущая лондонская консалтинговая фирма ВОР представила отчет о результатах анализа потенциальной способности различных городов мира использовать культуру в качестве средства содействия торговле и инвестициям. Авторы отчета назвали Чэнду «новаторским развивающимся городом», высоко оценив политику и стремление муниципальных властей к инвестициям в инфраструктуру и культурную жизнь. Особого упоминания в отчете удостоилась и культурная концепция Чэнду, обеспечивающая ему важную роль в реализации инициативы «Пояс и путь» в качестве важного связующего звена с другими городами мира.

Участники симпозиума заслушали доклад директора Всемирного форума культуры городов и основателя ВОР Пола Оуэнса (Paul Owens), отметившего, что «данный отчет ясно показывает, что инфраструктура и системы играют основополагающую роль в процессе надлежащего развития, однако ни одному городу не удастся достичь успеха без баланса в обеспечении комфорта для людей. Давняя история Чэнду и приоритетная роль социальной гармонии и эстетики обеспечат городу прочные позиции в создании стабильной экономики и установлении международных связей».

Свои самые теплые пожелания Всемирному форуму культуры городов, объединяющий свыше 35 городов мира и инициированный мэром Лондона, выразила и заместитель мэра британской столицы по вопросам культуры и креативной экономики Джастин Саймонс (Justine Simons). Ее обращение поддержала и специальный советник Лайя Гаш (Laia Gasch), подчеркнув: «Такие города, как Лондон и Чэнду, должны быть комфортными для жизни и привлекательными во всех отношениях. Акцент властей Чэнду на открытости и инклюзивности служит показательным примером адекватного реагирования на тенденции современной экономики».

Симпозиум был организован Муниципальным правительством Чэнду. На протяжении двух дней руководители различных городов мира имели возможность знакомиться с долгосрочными стратегиями и планами Чэнду, а также с традиционной культурой Тяньфу. Известный британский экономист Джон Хоукинс (John Howkins) прокомментировал: «Долгосрочные планы властей города в отношении культурного и креативного секторов демонстрируют дух открытости и сотрудничества. Чэнду внесет значительный вклад в успех инициативы «Пояс и путь», придавая этой программе особый культурный акцент».

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SOURCE World Cities Culture Forum