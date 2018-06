Sympozjum World Cities Culture: przywódcy gromadzą się w Chengdu w celu podpisania deklaracji o współpracy przez wymianę kulturową

W trakcie wydarzenia opublikowano także raport opracowany przez wiodącą firmę doradczą BOP z Londynu. Raport ocenia potencjał miast z całego świata w zakresie wykorzystywania kultury jako środka ułatwiającego handel i inwestycje. W raporcie miasto Chengdu zostało opisane jako „pionierskie, wschodzące miasto świata" ze względu na politykę i wizję inwestycji w infrastrukturę i kulturę. Raport podkreślił, że wizja Chengdu w zakresie kultury oznacza, że miasto odgrywa znaczącą rolę w rozwoju Inicjatywy Pasa i Drogi, która jest ważnym łącznikiem z innymi miastami z całego świata.

Uczestnicy sympozjum wysłuchali słów Paula Owensa, dyrektora Forum World Cities Culture i założyciela firmy BOP. Dyrektor podkreślił, że „raport zaznacza, że infrastruktura i systemy odgrywają fundamentalną rolę we wzroście, jednak bez zachowania równowagi i tworzenia miejsc dla ludzi miastom nie będzie się powodzić". Ponadto dyrektor dodał, że „długoletnia historia Chengdu i priorytetyzacja harmonii społecznej i estetyki przyczyniają się do dobrej pozycji miasta w dążeniach do tworzenia stabilnej gospodarki i nawiązywania relacji międzynarodowych".

Organizacja World Cities Cultural Forum to sieć ponad 35 miast zainicjowana przez burmistrza Londynu. Organizację wsparła dobrym słowem zastępca burmistrza Londynu do spraw kultury i gospodarki kreatywnej Justine Simons. Podobny przekaz miała przedstawiciel i specjalny doradca Laia Gasch, która zaznaczyła, że „miasta takie jak Londyn i Chengdu musi dać się zamieszkać i pokochać; nacisk Chengdu na otwartość i integrację jest wzorcowym przykładem dla innych miast, które muszą odpowiadać na trendy we współczesnej gospodarce".

Gospodarzem sympozjum był rząd miejski Chengdu. Wydarzenie trwało dwa dni, w trakcie których przywódcy miast zapoznali się z długoterminowymi planami Chengdu i doświadczyli kultury Tianfu. Znany brytyjski ekonomista John Howkins stwierdził, że „długoterminowe plany Chengdu w zakresie kultury i sektora kreatywnego podkreślają wizję otwartości i współpracy; Chengdu przyczyni się do sukcesu Inicjatywy Pasa i Drogi przez rozwijanie aspektu kulturowego projektu".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/710235/World_Cities_Culture_Forum.jpg

SOURCE World Cities Culture Forum