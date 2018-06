World Cities Culture Symposium : des dirigeants se rassemblent à Chengdu afin de signer une déclaration de coopération à travers des échanges internationaux

Durant la rencontre, un rapport de BOP Consulting, firme londonienne de premier plan, a été communiqué ; il révèle une évaluation sur le potentiel d'utilisation de la culture par les villes du monde comme moyen de faciliter les échanges commerciaux et les investissements. Il décrit en particulier Chengdu comme une 'cité émergente pionnière dans le monde' de par sa politique et sa vision des investissements tant dans les infrastructures que dans la culture. Le rapport souligne que la vision culturelle de Chengdu signifie qu'elle joue un rôle capital dans le développement de l'initiative de La ceinture et la route, car elle représente une passerelle significative de liaison avec les autres villes du monde.

Dans une allocation devant les délégués à la conférence, Paul Owens, directeur du World Cities Culture Forum et fondateur de BOP Consulting a souligné : « Notre rapport montre que certes les infrastructures et systèmes sont indispensables pour une bonne croissance, mais nos villes ne réussiront pas sans un bon équilibre prenant en compte les personnes. La longue tradition historique de Chengdu et la priorité qu'elle donne à l'harmonie sociale et à l'esthétique lui serviront beaucoup au moment où elle cherche à établir une économie stable et des liens internationaux. »

Justine Simons, adjointe au maire de Londres pour la Culture et l'économie créatrice a exprimé ses vœux au World Cities Cultural Forum, réseau de plus de 35 villes lancé à l'initiative du maire de Londres. Son message a été appuyé par Laia Gasch, déléguée et conseillère spéciale, qui a déclaré : « Des villes comme Londres et Chengdu doivent être faciles à vivre et à aimer. Chengdu accorde une importance particulière à être une ville ouverte, intégrante et son approche peut servir d'exemple dans la façon dont les villes répondent aux tendances dans l'économie contemporaine.

L'administration municipale de Chengdu a accueilli le colloque durant ces deux journées au cours desquelles la planification de Chengdu à long terme a été présentée aux dirigeants : l'expérience de la culture Tianfu. John Howkins, économiste britannique de renom, a fait remarquer : « La planification à long terme de Chengdu dans les secteurs culturels et créatifs a donné la preuve de sa vision d'ouverture et de coopération. Chengdu contribuera au succès de l'initiative de La ceinture et la route en ajoutant une dimension culturelle à cette initiative. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/710235/World_Cities_Culture_Forum.jpg

SOURCE World Cities Culture Forum