Lançamento de smartphones Honor ganhadores de prêmios nos mercados latino-americanos

A marca Honor promete elevar a experiência móvel para aqueles que são conscientes em relação ao custo sem, no entanto, comprometer a inflexível geração do milênio, que é voltada para a internet e procura expressar sua individualidade feroz através de produtos exclusivos e, ao mesmo tempo, atender às necessidades deles em termos de qualidade, design e as últimas funcionalidades premium. Essa expansão permite que a Honor cumpra sua promessa aos clientes da América Latina, fornecendo a eles produtos imbatíveis com desempenho, design e acessibilidade excepcionais.

Falando da empolgação da empresa com a nova expansão, George Zhao, presidente da Honor, disse: "O nosso objetivo é nos tornarmos uma das cinco principais marcas de smartphone até 2020. A América Latina é um dos mercados de smartphones de mais rápido crescimento do mundo, com aumento crescente da demanda por mais opções. A Honor está bem posicionada para atender a essa necessidade inexplorada, com seu sólido portfólio de produtos e DNA da marca. Temos o comprometimento de investir neste mercado essencial, e a expansão é apenas o começo de nossos planos para a região".

Como uma marca jovem, de quatro anos, a Honor está crescendo em velocidade inimaginável globalmente. Internamente, a Honor superou todos os concorrentes de smartphones de marca eletrônica (e-brand) na China, de janeiro a dezembro em 2017, em termos de volume de vendas e receita, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado independente, Sino. A Honor foi recentemente coroada como a bicampeã do Shopping Festival "618" (um dos maiores eventos de vendas on-line em todo o país, que acontece todo ano, no dia 18 de junho). A empresa teve o maior volume de vendas acumulado durante o período do festival e está em primeiro lugar em termos de volume de vendas diárias na categoria de smartphones. Além da China, a Honor também demonstrou força e popularidade, com excelentes vendas durante a temporada de compras da Black Friday na Europa e nos EUA. Com incrível crescimento na participação de mercado, a Honor também foi a terceira maior do mercado russo, por 12 meses consecutivos, de acordo com o relatório GFK 2018. Vale ressaltar que, como produto principal da Honor, um milhão de unidades do Honor 10 foram vendidas globalmente, em apenas 26 dias, o que é uma conquista recorde entre todos os smartphones da empresa.

Eric Che, presidente da Honor America, afirmou: "Os clientes da América Latina aguardam ansiosamente este momento. Estamos entusiasmados por, finalmente, trazer a nossa marca e os nossos produtos a esta região, e estamos confiantes de que os usuários da América Latina se tornarão rapidamente parte da nossa base global de fãs, que reconhece o valor único dos nossos aparelhos inteligentes".

A expansão da companhia telefônica para a América Latina segue a recente entrada na Turquia, Vietnã, Tailândia e Indonésia no início deste ano. Presente em mais de 74 países e regiões, a Honor tem agora mais de 100 milhões de fãs no mundo todo. Futuramente, a Honor continuará a desenvolver os mercados interno e externo e não poupará esforços para melhorar a experiência móvel diária dos consumidores.

Honor View10 - o carro chefe impulsionado pela inteligência artificial

Sinta o gostinho do poder da IA com o Honor View10, que oferece tecnologia de ponta e excelente desempenho. Equipado com uma Unidade de Processamento de Rede Neural (NPU) para fornecer recursos de IA e desempenho que permitem desempenho mais rápido e melhor, o Honor View10 é um vencedor absoluto, tendo recebido, em janeiro, uma lista de prêmios "Best of CES 2018" da mídia.

Honor 7X - o melhor celular de tela grande (18:9) para jovens

O Honor 7X é irresistível em termos de desempenho e preço. Equipado com o poderoso processador octal-core Kirin 659 e unidade de processamento gráfico (GPU), com tela full view (visibilidade total), o Honor 7X é perfeito para jogos e tem preço competitivo. Seu histórico fala por si. No mercado chinês, o Honor 7X vendeu 300.000 unidades nas primeiras duas horas no Tmall.com, durante a venda do "Singles 'Day" em novembro do ano passado. A partir de hoje, os smartphones da série X estão sendo vendidos em todo o mundo. O 7X está sempre em primeiro lugar nas vendas de varejo, depois dos listados na Amazon norte-americana, tendo ficado esgotado uma vez já.

Honor 7A - o smartphone mais acessível com reconhecimento facial de desbloqueio

O Honor 7A é o smartphone mais acessível da categoria a oferecer desbloqueio facial e boa memória. Com tela full view de borda a borda, sem moldura, poderoso processador octa-core de 1,8 GHz e design elegante e metálico, o Honor 7A permite que os consumidores vejam mais, capturem mais e expressem mais. Ao oferecer fusão avançada de tecnologia, design e desempenho a preços incomparáveis, o Honor 7A se esforça para inspirar ações, estimular a criatividade e capacitar os consumidores para explorar os mais altos níveis de possibilidades.

Honor 7S - revolucionário para novos usuários de smartphones

Com tela de full view, receptor potente, flash de LED nas câmaras frontal e posterior, gestão de bateria inteligente, três slots que incluem dois chips (dual SIM) e um micro-SD (memória expansível), o Honor 7S supera os demais celulares da categoria. Nunca antes houve um smartphone tão elegante e de alto desempenho que fosse mais acessível à nova geração de usuários de smartphones, oferecendo-lhes experiência premium para ver melhor, ouvir com mais clareza e fazer mais.

