Wielokrotnie nagradzane smartfony Honor wchodzą na rynki latynoamerykańskie

Obietnicą marki Honor jest podniesienie satysfakcji z korzystania z urządzeń mobilnych dla oszczędnych lecz wymagających przedstawicieli pokolenia Millenium, którzy chcą wyrażać siebie przez niepowtarzalne produkty, jednocześnie będące źródłem satysfakcji pod względem jakości, projektu i najnowszych funkcji. Ekspansja pozwoli mace Honor na objęcie obietnicą klientów w Ameryce Łacińskiej, zapewniając im dostęp do najlepszych produktów z najwyższą wydajnością, najlepszym projektem i najprzychylniejszą ceną.

– Naszym celem jest dostanie się do czołowej piątki marek smartfonów do roku 2020. Ameryka Łacińska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków smartfonów na świecie z rosnącym zapotrzebowaniem na różnorodność wyboru modeli. Marka Honor jest w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o wejście na rynek z mocnym portfolio produktów i DNA marki. Z zaangażowaniem będziemy inwestować na tym kluczowym rynku, a ekspansja jest dopiero początkiem naszych planów w regionie – skomentował George Zhao, prezes marki Honor, komentując entuzjazm firmy w związku z ekspansją.

Jako młoda, czteroletnia marka Honor rozwija się w bardzo szybkim tempie na całym świecie. W Chinach marka Honor wyprzedziła wszystkie inne e-marki smartfonów w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. pod względem tak poziomu sprzedaży, jak i przychodu, jak donosi niezależna firma zajmująca się badaniami rynku Sino. Marka Honor niedawno zdobyła podwójny tytuł mistrza Festiwalu Zakupów 618, jednej z największych w kraju wyprzedaży, która odbywa się co roku w dniu 18 czerwca. Marka Honor zdobyła najwyższy poziom łącznej sprzedaży w trakcie trwania festiwalu i zajęła pierwsze miejsce pod względem dziennych wyników sprzedaży w kategorii smartfonów. Poza granicami Chin marka Honor wykazała się także dobrymi wynikami i popularnością, czego dowodzą ponadprzeciętne wyniki sprzedaży w Czarny Piątek w Europie i USA. Notując znaczący wzrost udziałów na rynku, marka Honor zajmuje także trzecie miejsce w Rosji już od 12 kolejnych miesięcy, jak donosi raport GFK 2018. Warto wspomnieć, że milion egzemplarzy flagowego modelu Honor 10 zostało sprzedanych w zaledwie 26 dni, co jest wynikiem rekordowym wśród wszystkich modeli smartfonów Honor.

– Klienci w Ameryce Łacińskiej z niecierpliwością czekali na tę chwilę. Bardzo cieszymy się z tego, że wprowadzimy naszą markę i produkty do tego regionu. Jesteśmy pewni, że użytkownicy z Ameryki Łacińskiej szybko dołączą do naszej bazy oddanych fanów z całego świata, dla których jasna jest wartość naszych urządzeń – skomentował Eric Che, prezes Honor America.

Ekspansja producenta telefonów do Ameryki Łacińskiej nastąpiła po niedawnym wejściu do Turcji, Wietnamu, Tajlandii i Indonezji. Firma Honor obecna jest w ponad 74 krajach i regionach i liczy ponad 100 milionów fanów na całym świecie. W przyszłości firma Honor będzie dalej rozwijać się na rynku krajowym i zagranicznym i będzie nieustannie dążyć do podnoszenia satysfakcji konsumentów z korzystania z urządzeń mobilnych na co dzień.

Honor View10 – zasilany sztuczną inteligencją model flagowy

Poznaj moc sztucznej inteligencji z modelem Honor View10. Model Honor View10 zapewnia dostęp do przełomowej technologii sztucznej inteligencji i najwyższej wydajności. Wyposażony w procesor sieci neuronowych NPU umożliwiający funkcje sztucznej inteligencji i większą wydajność model Honor View10 to absolutny hit, który otrzymał wyróżnienie mediów dla najlepszego urządzenia na targach CES 2018 w styczniu.

Honor 7X – najlepszy telefon dla młodych

Model Honor 7X nie ma sobie równych pod względem wydajności i ceny. Wyposażony w potężny procesor ośmiordzeniowy Kirin 659 i procesor graficzny w połączeniu z wyświetlaczem FullView model Honor 7X jest idealnym urządzeniem dla graczy w dobrej cenie. Osiągnięcia modelu mówią same za siebie. W Chinach model Honor 7X osiągnął poziom 300 000 sprzedanych egzemplarzy w ciągu pierwszych dwóch godzin wyprzedaży z okazji Dnia Singli na stronie Tmall.com w listopadzie ubiegłego roku. Smartfony z serii X cieszą się dziś popularnością na całym świecie. Model 7X zawsze zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży po udostępnieniu zakupów przez Amazon w USA. Raz model nawet został całkowicie wyprzedany.

Honor 7A – najbardziej dostępny smartfon z funkcją rozpoznawania twarzy

Model Honor 7A jest najbardziej przystępnym kosztowo w swojej klasie, a przy tym wyposażony jest w funkcję rozpoznawania twarzy i dużo pamięci. W połączeniu z bezbrzegowym wyświetlaczem FullView i potężnym, ośmiordzeniowym procesorem o mocy 1,8 GHz i eleganckim, metalicznym wzornictwem model Honor 7A pozwala konsumentom na zwiększone dostrzeganie, rejestrowanie i wyrażanie. Oferując przełomowe połączenie technologii, wzornictwa i wydajności w bezkonkurencyjnej cenie, model Honor 7A ma inspirować do działania, krzewić kreatywność i umożliwiać konsumentom odkrywanie granic możliwości.

Honor 7S – nowy poziom dla użytkowników smartfonów

Wyposażony w wyświetlacz FullView, potężny odbiornik, lampę LED przy przednim i tylnym aparacie, zarządzanie baterią smart i trzy porty na podwójną kartę SIM i micro-SD, model Honor 7S przebija inne telefony w swojej klasie. Jeszcze nigdy tak wydajny i elegancki smartfon nie był tak dostępny nowemu pokoleniu użytkowników, którzy mają teraz dostęp do luksusu obrazu, dźwięku i możliwości.

***

O Honor

Firma Honor jest wiodącą e-marką smartfonów. Zgodnie ze sloganem „For the Brave" marka powstała w celu sprostania potrzebom pokolenia cyfrowego poprzez ofertę produktów zoptymalizowanych w internecie, które zapewniają nieporównywalną satysfakcję użytkownika, zachęcają do podejmowania działań, krzewią kreatywność i dodają młodym siły do realizacji marzeń. To właśnie w ten sposób marka Honor wyróżnia się na tle konkurencji, skupiając się na podkreślaniu własnej odwagi koniecznej do wypracowania nowego podejścia i podjęcia kroków niezbędnych do wprowadzenia na rynek najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hihonor.com lub na platformach:

Platformy globalne Honor:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Honor Kolumbia:

https://www.hihonor.com/co/index.html

https://www.instagram.com/honorcolombia/

https://twitter.com/HonorColombia_C

https://www.facebook.com/HonorColombia/

https://www.youtube.com/channel/UC5wG6X59SwaWfahaTyFR1fQ

Honor Meksyk:

https://www.hihonor.com/mx/index.html

https://www.facebook.com/HonorMX/

https://www.hihonor.com/mx/index.html

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/712742/Honor_four_products.jpg

SOURCE Honor