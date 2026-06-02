如果您曾从Google Play下载或使用应用且当时未满13岁，您可能有资格获得集体诉讼和解赔偿金

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Kroll Settlement Administration

Jun 02, 2026, 03:34 ET

费城2026年6月2日 /美通社/ -- 以下声明由Kroll Settlement Administration就A.B. v. Google LLC和解案发布。

针对Google LLC及AdMob Google Inc.（“Google”）的一项集体诉讼已达成拟议和解。该诉讼指控Google自2015年4月1日起至今，在未满13岁儿童使用Google Play应用期间非法收集、使用和披露其个人信息，从而侵犯其隐私权。 该诉讼名为A.B., et al. v. Google LLC, et al.，案号：5:23-cv-03101（加利福尼亚北区联邦地区法院）。 Google否认任何不当行为。

和解集体包括所有符合以下条件的美国境内人士：在2015年4月1日至今期间的任一时间，未满13岁时从Google Play下载或使用应用，且其个人信息据称被Google收集、使用或披露。

Google将支付825万美元至和解基金，以解决该诉讼。 在扣除律师费及开支、通知和行政管理费用以及服务奖励后，有效索赔将从和解基金中获得按比例分配的赔偿。

索赔表必须在2026年9月14日之前在线提交或通过邮寄方式寄出（以邮戳为准）。 如果不采取任何行动，您将受和解条款的法律约束，并将放弃对Google的索赔。 您可以在2026年8月4日之前选择退出和解或提出异议。

法院定于2026年9月24日上午10:00举行最终批准听证会，审议是否批准该和解、最高可达和解基金30%（247.5万美元）的律师费及成本报销，以及向每位原告监护人发放500美元服务奖励。 您可以亲自或通过您聘请的律师出席听证会，但并非必须出席。

以上仅为摘要。 如需更多信息，包括和解协议和索赔表，请访问www.COPPAPrivacyClassAction.com或致电(833)-447-6416

Kroll Settlement Administration

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