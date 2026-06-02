Si descargó o usó una aplicación de Google Play y en ese momento era menor de 13 años, podría tener derecho a recibir un pago en virtud de un acuerdo de demanda colectiva

FILADELFIA, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kroll Settlement Administration emite la siguiente declaración con respecto al acuerdo alcanzado en el caso A.B. contra Google LLC.

Se ha llegado a un acuerdo con Google LLC y AdMob Google Inc. ("Google") en una demanda colectiva relacionada con la recopilación, el uso y la divulgación ilegales de información personal de menores de 13 años que utilizaron aplicaciones de Google Play desde el 1 de abril de 2015 hasta la actualidad, lo que constituyó una violación de sus derechos de privacidad. La demanda se denomina A.B. y otros contra Google LLC y otros, Expediente: 5:23-cv-03101 (Distrito Norte de California). Google niega haber cometido irregularidad alguna.

El grupo de demandantes del acuerdo incluye a cualquier persona que resida en los Estados Unidos y que, en cualquier momento entre el 1 de abril de 2015 y la fecha actual, fuera menor de 13 años cuando descargó o utilizó una aplicación de Google Play, y cuya información personal haya sido supuestamente recopilada, utilizada o divulgada por Google.

Google pagará $8,250,000 a un fondo de compensación para resolver la demanda. Una vez deducidos los honorarios y gastos de los abogados, los costos de notificación y administración, y las recompensas por servicios prestados, los reclamos válidos recibirán un pago proporcional del fondo del acuerdo.

Los formularios de reclamo deben enviarse en línea o por correo postal con matasellos antes del 14 de septiembre de 2026. Si no hace nada, quedará legalmente sujeto a los términos del acuerdo y renunciará a sus reclamos contra Google. Puede optar por no participar en el acuerdo o presentar una objeción al mismo antes del 4 de agosto de 2026.

El tribunal tiene previsto celebrar una audiencia de aprobación definitiva el 24 de septiembre de 2026, a las 10:00 a. m., para decidir si aprueba el acuerdo, los honorarios de los abogados por un máximo del 30% del fondo del acuerdo ($2,475,000), más el reembolso de los costos, y las indemnizaciones por servicios prestados de $500 a cada tutor de un demandante. Puede comparecer en la audiencia, ya sea personalmente o a través de un abogado contratado por usted, pero no es obligatorio.

Esto es solo un resumen. Para más información, incluidos el acuerdo de conciliación y el formulario de reclamo, visite www.COPPAPrivacyClassAction.com o llame al (833)-447-6416.

FUENTE Kroll Settlement Administration