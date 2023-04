RUBÉN BLADES AÑADE NUEVAS FECHAS Y CIUDADES A SU GIRA SALSWING TOUR! CON ROBERTO DELGADO BIG BAND

Las Nuevas Ciudades Incluyen Nueva York, Houston, Orlando y Fort Lauderdale

El músico panameño combinará sus éxitos de siempre con material de su producción SALSWING! Ganador del Latin GRAMMY® del año como mejor álbum en 2021 y ganador GRAMMY® en mejor disco de Salsa en 2022

MIAMI, 4 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El multifacético músico, actor y activista panameño, ¡Rubén Blades anunció hoy que añadirá cuatro nuevas fechas y ciudades a su exitosa SALSWING TOUR! junto a la Roberto Delgado Big Band, de Panamá. Las nuevas presentaciones se llevarán a cabo: el domingo, 13 de agosto en el Hard Rock Live de Fort Lauderdale, Florida; el miércoles, 16 de agosto en el United Palace de la ciudad de Nueva York; el viernes, 18 de agosto en el Smart Financial Centre de Houston, Texas y el domingo, 20 de agosto en el Amway Center de Orlando, Florida.

Ruben Blades & Roberto Delgado Big Band Salswing Tour! 2023

Boletos estarán a la venta el viernes, 7 de abril a las 10 AM hora local, en www.rubenblades.com y en las taquillas de los teatros.

Boletos estarán en preventa a partir del jueves, 6 de abril a las 10 AM hora local en www.rubenblades.com

Para información sobre la venta de boletos visite www.rubenblades.com

La leyenda de la música latinoamericana celebrará con el público estadounidense más de 50 años de carrera musical, ¡con una propuesta única que incluirá sus éxitos de siempre y temas de su premiada producción SALSWING! y que le da nombre a su Salswing Tour! que inició en 2021 por Estados Unidos, que continuó en 2022 por Colombia, Puerto Rico, Catalunya y Panamá, con éxito absoluto, el show fue aclamado por el público, con escenarios llenos y con el favor de la crítica.

Luego del final de la producción de AMC, ¨Fear the Walking Dead¨, en donde protagonizó uno de los roles principales durante las 8 temporadas interrumpidas de la serie, Rubén Blades retoma las giras en 2023, con su Salswing Tour!, llevando su repertorio musical a Buenas Aires, Santiago de Chile, Barcelona, Pirineos, Madrid, Jerez de la Frontera, Marbella, Cartagena, La Coruña, Tenerife, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Los Ángeles, Miami, New York, Houston, Orlando, Ciudad de México, Santo Domingo, Quito, Guayaquil y Lima.

Distinguido como ¨Persona del Año 2021¨ y ganador de ¨Mejor Álbum del Año¨ y de ¨Mejor Álbum de Salsa¨, en la edición de ese mismo año de los Premios Latin GRAMMY®. Esta producción también fue reconocida en 2022 como mejor disco de salsa en la versión estadounidense de los premios GRAMMY®.

Con 22 Premios GRAMMY® (11 Latin GRAMMY® y 11 GRAMMY®) y más de 50 discos publicados que han dejado una huella imborrable en la historia de la música, ¨El poeta de la salsa¨ se presentará acompañado por Roberto Delgado Big Band conformada por de 20 increíbles músicos panameños, que desde el año 2010, vienen acompañando a Rubén Blades en los más prestigiosos festivales y salas alrededor del mundo:

ROBERTO DELGADO BIG BAND

Roberto DELGADO, Dirección Musical, Arreglos, Bajo y Coros Juan BERNA, Piano

Luis Enrique BECERRA, Teclados, Coros Ademír BERROCAL, Timbales y Coros José Ramón GUERRA, Congas, Coros Raúl RIVERA, Bongós y campana Daniel JIMENEZ-BLOISE, Batería Juan Carlos LOPEZ, 1ra. Trompeta Alejandro CASTILLO, 2da. Trompeta Francisco DELVECCHIO, 1er. Trombón Idígoras BETHANCOURT, 2do. Trombón Avenicio NUÑEZ, 3er. Trombón Carlos UBARTE, Saxo Barítono y Soprano Carlos AGRAZAL, 1er. Saxo Alto Miguel ARAUZ, 2do. Saxo Alto Luis Carlos PEREZ, 1er. Saxo Tenor Iván NAVARRO, 2do Saxo Tenor Higinio FLORES, 4to. Trombón Roberto RUIZ, 3ra. Trompeta Emaús MONTERO, 4ta. Trompet

Acerca de Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

FUENTE Loud and Live, Inc.

