RuggON présente les dernières technologies minières à l'IMARC 2024

Des solutions robustes pour une industrie minière plus autonome

TAIPEI, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- RuggON, filiale d'Ubiqconn spécialisée dans les solutions mobiles robustes, s'apprête à participer à l'IMARC 2024 à Sydney, en Australie. C'est la première fois que RuggON présentera ses dernières solutions mobiles robustes à l'IMARC, notamment des ordinateurs embarqués et des tablettes mobiles spécialement conçus pour l'industrie minière, à des dirigeants, des professionnels, des investisseurs et des experts techniques du secteur minier mondial.

RuggON participates IMARC 2024

RuggON souligne que l'IMARC se concentre sur des sujets clés tels que la transformation numérique, la durabilité et l'innovation technologique dans l'exploitation minière. Le salon constitue une plateforme essentielle pour présenter ses dernières technologies et capacités de R&D, répondre aux demandes de transformation numérique et soutenir les clients qui pénètrent les marchés internationaux.

En s'engageant à fournir des solutions mobiles robustes, RuggON vise à optimiser les opérations minières grâce au traitement des données en temps réel, à l'automatisation et au contrôle. Les solutions de l'entreprise sont essentielles pour améliorer la productivité et réduire les coûts de maintenance dans le paysage numérique en évolution de l'industrie minière.

RuggON est ravie de présenter ses innovations à l'IMARC, démontrant son rôle dans l'aide apportée aux sociétés minières pour qu'elles parviennent à la transformation numérique et obtiennent un avantage concurrentiel.

De MINExpo aux États-Unis à l'IMARC 2024 en Australie, RuggON participe activement aux principaux salons miniers mondiaux, présentant en permanence des solutions mobiles robustes conçues pour les véhicules et équipements miniers. Il s'agit notamment d'ordinateurs embarqués conçus pour suivre l'état du véhicule, assurer la sécurité du conducteur et assister les systèmes d'aide à la conduite, tout en transmettant des données au centre de contrôle. En outre, des tablettes robustes seront présentées pour les inspections sur site et la communication avec le centre de contrôle, afin de fournir des mises à jour de première main sur l'état de la situation. Avec des produits qui excellent à répondre aux besoins et aux exigences de performance de l'industrie minière, RuggON vise à aider les clients à relever les défis et à obtenir un avantage concurrentiel dans leur parcours de transformation numérique.

Les participants à l'IMARC 2024 auront l'occasion de découvrir comment les technologies de RuggON transforment la technologie minière. Rendez-vous au stand J05 de RuggON pour en savoir plus.

Pour plus d'informations sur RuggON et ses offres, rendez-vous sur http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur Ubiqconn Technology et LinkedIn.

À propos de RuggON

RuggON Corp. est une filiale d'Ubiqconn Technology et un fabricant de premier plan de solutions informatiques mobiles robustes. Combiner la technologie avancée d'Ubiqconn pour stimuler l'innovation et se développer sur le marché de l'industrie mobile (IioT). Forte de décennies d'expertise en matière de solutions mobiles robustes, RuggON s'efforce d'améliorer la productivité mobile dans les environnements difficiles. Une équipe d'ingénieurs dévoués fournit des appareils d'une valeur et d'une qualité exceptionnelles qui optimisent l'expérience de l'utilisateur. L'entreprise s'attache à comprendre les diverses exigences des différentes industries afin de fournir des solutions sur mesure, orientées vers les applications, qui sont efficaces et performantes. RuggON s'engage à respecter des normes plus strictes pour satisfaire ses clients. La société est fière d'offrir des possibilités infinies aujourd'hui pour répondre aux exigences de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web http://www.ruggon.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

