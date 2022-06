Russell Reynolds Associates identifica disponibilidade de talentos, volatilidade econômica e incerteza geopolítica como as principais ameaças enfrentadas pelos executivos globais

NOVA YORK, 8 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de consultoria em liderança Russell Reynolds Associates (RRA) lançou hoje seu 2022 Global Leadership Monitor, a segunda pesquisa anual que identifica ameaças à saúde organizacional, e a prontidão dos líderes seniores para enfrentá-las.

O Global Leadership Monitor, ou monitor de liderança global, entrevistou 514 CEOs e líderes de diretorias, além de 511 líderes de alto escalão e 565 líderes da próxima geração (talentos seniores que ocupam cargos um ou dois níveis abaixo dos líderes de alto escalão), em 46 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

Na análise das respostas, três ameaças inter-relacionadas ocupam a primeira posição: crescimento econômico incerto, instabilidade geopolítica e escassez de talentos/habilidades.

Em vista de um mercado de trabalho desafiador, 72% dos líderes citaram a disponibilidade de talentos/habilidades importantes entre as cinco principais ameaças mais urgentes (de uma lista de 20 ameaças) à saúde organizacional nos próximos 12 a 18 meses (um aumento de 13 pontos percentuais desde 2021). O crescimento econômico incerto e a instabilidade geopolítica foram as duas ameaças seguintes mais citadas, a última subindo sete posições na classificação.

Essas três principais ameaças estão todas entre os problemas que os líderes dizem que suas empresas estão menos preparadas para enfrentar.

"Nossa pesquisa deixa claro o profundo nível de incerteza geopolítica e econômica com a qual os líderes empresariais globais estão lidando no ambiente operacional atual", disse Constantine Alexandrakis, CEO da RRA. "Não se espera que essas condições mudem tão cedo, o que faz com que seja fundamental ter uma liderança que possa navegar por águas turbulentas de forma eficaz e inspirar confiança e credibilidade em toda a empresa."

PRINCIPAIS RESULTADOS GLOBAIS

Outros temas e resultados globais da pesquisa incluem:

Metade dos líderes diz que suas equipes de liderança não estão preparadas para enfrentar a incerteza econômica. As equipes de liderança que estão bem preparadas se diferenciam por sua abordagem em relação ao digital e à sustentabilidade.



Os consumidores/clientes continuam sendo o principal grupo de partes interessadas nos próximos cinco anos, enquanto os funcionários ganharam mais importância. Em segundo lugar, à frente dos investidores, a lacuna entre funcionários e consumidores como partes interessadas importantes diminuiu 18 pontos percentuais.



Embora o grande risco de desgaste vivenciado em 2021 tenha se reduzido um pouco, 56% dos líderes da próxima geração ainda estão dispostos a mudar de empregador em busca da oportunidade certa. É importante ressaltar que mais de dois terços dos entrevistados não estão confiantes em relação aos planos de sucessão da liderança de sua empresa. O "recálculo de carreira" é o principal problema, e as empresas devem se concentrar em proporcionar crescimento e desenvolvimento para reter seus líderes da próxima geração.

Para acessar o relatório, acesse: https://www.russellreynolds.com/en/insights/global-leadership-monitor

Metodologia:

Todos os anos, a Russell Reynolds Associates administra o Global Leadership Monitor, uma pesquisa anual com diretores executivos e não executivos que identifica as principais ameaças à saúde organizacional e a prontidão da liderança para enfrentá-las, assim como indicadores de confiança na liderança e o engajamento e as aspirações de carreira dos líderes.

Em março de 2022, entrevistamos 1.590 líderes empresariais, que representam 46 países da África, Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e Oceania.

Todos os dados foram ponderados pelo PIB para criar uma lente mais representativa sobre a participação da contribuição empresarial de cada mercado. Os executivos da próxima geração são definidos como aqueles que estão em um nível de cargo executivo abaixo do CEO e dos líderes de alto escalão.

