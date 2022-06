Russell Reynolds Associates identifie la disponibilité des talents, l'instabilité économique et l'incertitude géopolitique comme les principales menaces auxquelles sont confrontés les dirigeants mondiaux

NEW YORK, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil aux dirigeants Russell Reynolds Associates (RRA) a publié aujourd'hui son Global Leadership Monitor 2022 , la deuxième étude annuelle qui identifie les menaces sur la santé organisationnelle – et le niveau de préparation des hauts dirigeants à y faire face.

Le Global Leadership Monitor a sondé 514 PDG et dirigeants de conseils d'administration, ainsi que 511 cadres dirigeants et 565 dirigeants de demain (des cadres supérieurs qui se situent à un ou deux niveaux sous les cadres dirigeants) dans 46 pays des Amériques, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie-Pacifique.

Dans l'analyse des réponses, trois menaces interdépendantes émergent : l'incertitude de la croissance économique, l'instabilité géopolitique et les pénuries de talents et de compétences.

Au lendemain d'une période difficile pour le marché du travail, 72% des dirigeants ont cité la disponibilité de talents et de compétences clés parmi les cinq menaces les plus urgentes (à partir d'une liste de 20 menaces) pour la santé organisationnelle des 12 à 18 prochains mois (en hausse de 13 points de pourcentage depuis 2021). L'incertitude de la croissance économique et l'instabilité géopolitique étaient les deux autres menaces les plus fréquemment citées, la dernière remontant de sept places dans le classement.

Ces trois principales menaces font toutes partie des problèmes auxquels les dirigeants disent que leurs organisations sont les moins prêtes à faire face.

« Nos recherches montrent clairement le niveau profond d'incertitude géopolitique et économique auquel les chefs d'entreprise mondiaux font face dans leur environnement d'exploitation actuel, a déclaré Constantine Alexandrakis, président-directeur général de RRA. Ces conditions n'ont pas vocation à changer de sitôt, il est donc crucial que les dirigeants sachent naviguer efficacement en eaux troubles et inspirer la confiance à l'échelle de l'entreprise. »

PRINCIPAUX RÉSULTATS MONDIAUX

Parmi les autres thématiques internationales et résultats de l'enquête, nous observons que :

La moitié des dirigeants affirment que leur équipe de direction n'est pas prête à faire face à l'incertitude économique. Les équipes de direction bien préparées se distinguent par leur approche du numérique et de la durabilité.



Les consommateurs et les clients demeurent le principal groupe d'intervenants au cours des cinq prochaines années, et les employés ont pris de l'importance. Au deuxième rang, devant les investisseurs, l'écart entre les employés et les consommateurs en tant qu'intervenants clés s'est rétréci de 18 points de pourcentage.



Bien que le grand risque d'attrition que nous avons connu en 2021 se soit quelque peu atténué, 56 % des dirigeants de demain sont toujours prêts à changer d'employeur si une occasion intéressante se présente. Fait marquant : plus des deux tiers d'entre eux ne font pas confiance aux plans de relève des dirigeants de leur organisation. Le « recalcul de carrière » est le principal enjeu, et les organisations doivent s'attacher à générer de la croissance et du développement pour conserver leurs dirigeants de demain.

Pour accéder au rapport complet, consultez le site : https://www.russellreynolds.com/en/insights/global-leadership-monitor

Méthodologie :

Tous les ans, Russell Reynolds Associates réalise le Global Leadership Monitor, un sondage annuel auprès des cadres supérieurs et des dirigeants non exécutifs, qui identifie les principales menaces à la santé organisationnelle et à l'état de préparation des dirigeants pour y faire face, ainsi que les indicateurs de confiance dans la direction et les niveaux d'engagement et les aspirations des dirigeants.

En mars 2022, nous avons interrogé 1 590 chefs d'entreprise, qui représentent 46 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Océanie.

Toutes les données ont été pondérées en fonction du PIB afin de créer une perspective plus représentative de la part de la contribution des entreprises de chaque marché. Les cadres de demain sont ceux qui occupent un poste de direction inférieur à celui de président-directeur général et de cadre dirigeant.

