Russell Reynolds Associates identificeert de beschikbaarheid van talent, economische volatiliteit en geopolitieke onzekerheid als belangrijkste uitdagingen voor wereldwijde leidinggevenden

NEW YORK, 8 juni 2022 /PRNewswire/ -- Adviesbureau op het gebied van leidinggevenden Russell Reynolds Associates (RRA) publiceerde vandaag zijn 2022 Global Leadership Monitor, de tweede jaarlijkse enquête die bedreigingen voor de gezondheid van organisaties vaststelt en de mate waarin senior leidinggevenden zijn voorbereid om die bedreigingen het hoofd te bieden.

De Global Leadership Monitor ondervroeg 514 CEO's en bestuurders, alsmede 511 C-suite- en 565 next-gen-leidinggevenden (senior talent dat zich één of twee niveaus onder de C-suite bevindt) verspreid over 46 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific.

In de analyse van de antwoorden komen drie onderling verbonden bedreigingen naar boven: onzekere economische groei, geopolitieke instabiliteit en het gebrek aan talent/vaardigheden.

Als gevolg van een uitdagende arbeidsmarkt noemde 72% van de leiders de beschikbaarheid van belangrijk talent/vaardigheden in de top vijf van meest urgente bedreigingen (uit een lijst van 20) voor de gezondheid van organisaties in de komende 12-18 maanden (een toename van 13 procent sinds 2021). Onzekere economische groei en geopolitieke instabiliteit waren de volgende twee meest genoemde bedreigingen, waarbij geopolitieke instabiliteit zeven plaatsen in de ranglijst was gestegen.

Deze drie belangrijkste uitdagingen behoren allemaal tot de problemen waarvan leiders zeggen dat hun organisaties het minst goed zijn voorbereid om het hoofd te bieden.

"Ons onderzoek toont aan hoe diep de geopolitieke en economische onzekerheid is waarmee wereldwijde managers in de huidige operationele omgeving te maken hebben", stelt Constantine Alexandrakis, CEO van RRA. "Van deze omstandigheden wordt niet verwacht dat ze snel zullen veranderen, waardoor het van cruciaal belang is om leiders te hebben die op een effectieve manier in onstuimige wateren kunnen navigeren en in het hele bedrijf vertrouwen kunnen wekken."

BELANGRIJKSTE WERELDWIJDE BEVINDINGEN

Andere wereldwijde thema's en bevindingen van het onderzoek zijn:

De helft van alle leidinggevenden zegt dat hun managementteams niet voorbereid zijn op economische onzekerheid. De wel goed voorbereide managementteams onderscheiden zich door hun benadering van digitaal werken en duurzaamheid.





Consumenten/klanten blijven in de komende vijf jaar de belangrijkste stakeholdergroep, terwijl werknemers belangrijker zijn geworden. Op de tweede plaats, nog voor beleggers, is de kloof tussen werknemers en consumenten als belangrijkste belanghebbenden 18 procent kleiner geworden.





tweede plaats, nog voor beleggers, is de kloof tussen werknemers en consumenten als belangrijkste belanghebbenden 18 procent kleiner geworden. Hoewel het grote uitvalrisico in 2021 enigszins is afgenomen, is zesenvijftig procent van de leidinggevenden van de volgende generatie nog steeds bereid om naar een andere werkgever te verhuizen als de juiste gelegenheid zich voordoet. Belangrijk is dat meer dan twee derde geen vertrouwen heeft in de plannen die hun organisatie heeft voor de leiderschapsopvolging. 'Carrièreherberekening' is het hoofdprobleem en organisaties moeten zich richten op het bieden van groei en ontwikkeling om hun volgende generatie leiders te behouden.

Ga om het rapport te bekijken naar https://www.russellreynolds.com/en/insights/global-leadership-monitor

Methodologie:

Russell Reynolds Associates houdt elk jaar de Global Leadership Monitor, een jaarlijkse enquête onder leidinggevenden en niet-uitvoerende bestuurders die de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid van de organisatie en de voorbereiding op het leiderschap in de gaten houdt. Deze vormt daarnaast een indicatie van het vertrouwen in het leiderschap en de betrokkenheid en loopbaanambities van leidinggevenden.

In maart 2022 hebben we 1.590 managers ondervraagd, die 46 landen in Afrika, Azië, Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Oceanië vertegenwoordigden.

Alle gegevens zijn gewogen op basis van het bbp om een meer representatieve visie te scheppen voor het aandeel dat elke markt bijdraagt aan het bedrijf. Managers van de volgende generatie worden gedefinieerd als degenen die een leidinggevende functie bekleden die zich onder het niveau van CEO en C-suite-leiders bevindt.

Over Russell Reynolds Associates

Russell Reynolds Associates (RRA) is een wereldwijd adviesbureau op het gebied van leidinggevenden. Onze meer dan 500 consultants in 47 kantoren werken samen met publieke, particuliere en non-profitorganisaties in alle sectoren en regio's. We helpen onze klanten bij het opbouwen van teams van transformerende leiders die de uitdagingen van vandaag kunnen trotseren en die kunnen anticiperen op de digitale, economische en politieke trends die de wereldwijde bedrijfsomgeving veranderen. Van het helpen van besturen met hun structuur, cultuur en effectiviteit tot het identificeren, beoordelen en definiëren van het beste leiderschap voor organisaties; onze teams passen hun decennialange expertise toe om klanten te helpen bij hun meest ingewikkelde leiderschapsproblemen. Wij zijn er om de manier waarop de wereld wordt geleid te verbeteren.

www.russellreynolds.com

Contactpersoon voor media

Diana Pastrana

Russell Reynolds Associates

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502546/Russell_Reynolds_Associates_Logo.jpg

SOURCE Russell Reynolds Associates