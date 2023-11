Rx-360 lança duas novas publicações em suporte ao setor farmacêutico e à segurança do paciente

FILADÉLFIA, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Rx-360 tem a satisfação de anunciar que os membros do consórcio liderado pelos principais participantes do Grupo de Trabalho sobre Qualidade do Fornecedor lançaram dois novos artigos esta semana para impulsionar as melhores práticas para a integridade da cadeia de abastecimento farmacêutico e a segurança do paciente.

Os dois artigos publicados são "Quality Elements for Suppliers of Products or Services to GMP Regulated Companies" (Elementos de qualidade para fornecedores de produtos ou serviços para empresas reguladas por boas práticas de fabricação) e "Managing of Critical Vendors (Version 2.0)" (Gestão de fornecedores essenciais - Versão 2.0). Esses dois artigos representam marcos significativos na evolução continuada do Rx-360 como um consórcio sem fins lucrativos dirigido por membros.

Jim Fries, CEO do Rx-360, observou que "Poder ver a colaboração entre os parceiros do setor para desenvolver e lançar publicações de melhores práticas é comovente. Todos sabemos que a segurança do paciente é da mais suma importância no que toca o desenvolvimento e a comercialização de produtos farmacêuticos, e esse dois artigos mostram o compromisso do setor com a integridade da cadeia de abastecimento."

Os dois artigos focam em temas como a identificação de fornecedores essenciais, avaliação de risco, análise da integridade dos dados e os dez mais importantes princípios das boas práticas de fabricação.

Esses dois artigos podem ser baixados do site do Rx-360 (www.rx-360.org) ou entrando em contato com o consórcio pelo email [email protected].

Sobre o Rx-360:

O Rx-360 é um consórcio internacional de cadeia de abastecimento farmacêutico sem fins lucrativos, formado em 2009 para dar suporte ao compromisso de todo o setor de garantir a segurança do paciente, melhorando a qualidade a autenticidade em toda a cadeia de abastecimento. A missão da organização é proteger a segurança do paciente ao compartilhar informações e desenvolver processos relacionados à integridade da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde e a qualidade dos materiais que compõem a cadeia de abastecimento. Para saber mais, acesse http://www.Rx-360.org ou envie um email para [email protected].

