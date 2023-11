Rx-360 présente deux nouvelles publications soutenant l'industrie pharmaceutique et de la sécurité des patients

PHILADELPHIE, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Rx-360 est heureux d'annoncer que les membres d'un consortium dirigé par des membres clés du groupe de travail sur la qualité des fournisseurs ont publié deux nouveaux documents cette semaine pour aider à promouvoir les pratiques exemplaires relatives à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et à la sécurité des patients.

Les deux documents publiés sont intitulés « Quality Elements for Suppliers of Products or Services to GMP Regulated Companies » et « Managing of Critical Vendors (Version 2.0) ». Ces deux articles marquent des jalons importants dans l'évolution continue de Rx-360 en tant que consortium dirigé par des organismes membres sans but lucratif.

Jim Fries, PDG de Rx-360, a déclaré : « Le fait d'être en mesure de voir des pairs de l'industrie travailler ensemble à l'élaboration et au lancement de publications sur les pratiques exemplaires est une leçon d'humilité. Nous savons tous que la sécurité des patients est primordiale lorsqu'il est question de développement et de commercialisation de produits pharmaceutiques, et ces deux documents démontrent l'engagement de l'industrie envers l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. »

Les deux documents portent sur des sujets comme l'identification des fournisseurs critiques, l'évaluation des risques, l'analyse de l'intégrité des données et dix principes clés des bonnes pratiques de fabrication (BPF).

Ces deux articles peuvent être téléchargés à partir du site Web de Rx-360 (www.rx-360.org) ou en communiquant avec le consortium à [email protected].

À propos de Rx-360

Rx-360, un consortium sans but lucratif de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique internationale, a été créé en 2009 pour appuyer un engagement à l'échelle de l'industrie visant à assurer la sécurité des patients en améliorant la qualité et l'authenticité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La mission de l'organisme est de protéger la sécurité des patients en partageant des informations et en développant des processus associés à l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et à la qualité des matériaux au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus sur Rx-360, consultez le http://www.Rx-360.org ou envoyez un e-mail à [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/713086/Rx_360_Logo.jpg