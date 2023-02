S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY COMPETITION 2022-2023: A GRAND FINALE ACONTECE EM MILÃO DE 4 E 5 DE OUTUBRO

Os 15 finalistas regionais da edição 2022-23 da S.Pellegrino Young Chef Academy Competition foram selecionados, e agora começa a espera pela Grand Finale.

MILÃO, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino Young Chef Academy tem o prazer de anunciar que a Grand Finale da 2022-2023 S.Pellegrino Young Chef Academy Competition será realizada em Milão nos dias e 5 de outubro. O evento identifica e reconhece os melhores jovens chefs do mundo e celebra os talentos que podem liderar a evolução do setor gastronômico.

Para visualizar o Comunicado Multimídia à Imprensa, por favor, clique em:

https://www.multivu.com/players/English/9143451-san-pellegrino-young-chef-academy-competition-grand-finale-milan/

The 15 regional finalists for the 2022-23 edition of the S.Pellegrino Young Chef Academy Competition

Entre Setembro de 2022 e Janeiro de 2023, um total de 165 jovens chefs de todo o mundo participaram das fascinantes e altamente competitivas finais regionais. Um júri local de chefs renomados julgou as competições culinárias ao vivo em quinze regiões diferentes. Pela primeira vez, os eventos regionais apresentaram a percepção do The Brain Food Forum Curated by Fine Dining Lovers, visando oferecer ideias e reflexões estimulantes relacionadas ao mundo da gastronomia. Mais de 50 chefs renomados, protagonistas da comunidade culinária internacional, se envolveram em conversas inspiradoras onde exploraram os temas mais relevantes do setor.

Em cada final regional, quatro jovens talentos são selecionados para passar para a Grand Finale e competirem pelos prêmios globais. O vencedor principal do S.Pellegrino Young Chef Academy Award será anunciado na Grand Finale. Os três prêmios secundários serão anunciados antes da Grand Finale, a partir do final de Junho. Eles são o S.Pellegrino Social Responsibility Award, cujo vencedor será escolhido pela Sustainable Restaurant Association, o Acqua Panna Connection in Gastronomy Award, selecionado pelos mentores da competição, e o Food for Thought Award, votado pelos leitores da Fine Dining Lovers.

Stefano Bolognese, Diretor da Sanpellegrino International Business Unit, afirmou: "Lançamos o S.Pellegrino Young Chef Competition em 2015 para fomentar o futuro da gastronomia, descobrindo jovens talentos de todo o mundo. Apenas o número de candidatos para esta 5ª edição - mais de 4.000 de todo o mundo - reafirmou o valor do projeto. A Competition também é um caminho para a S.Pellegrino Young Chef Academy. Uma sólida comunidade global com - mais de 2.000 chefs talentosos - e com o objetivo de envolver chefs por meio de uma série de atividades desenvolvidas para inspirar, conectar e criar uma rede. A Grand Finale, que será realizada em Outubro, é um passo final e um momento-chave em nosso processo de descoberta. A Sanpellegrino deseja boa sorte a todos os finalistas."

Aqueles que competirem pelo grande prêmio terão a oportunidade de cozinhar seus pratos exclusivos novamente, desta vez diante de um grande júri, composto pelos sete gigantes da gastronomia internacional. O prestigioso júri inclui os chefs de renome Eneko Atxa, Riccardo Camanini, Hélène Darroze, Vicky Lau, Pía León, Julien Royer e Nancy Silverton. Os jurados avaliarão os finalistas com base em três regras de ouro: habilidade técnica, criatividade e crença pessoal, e o potencial dos candidatos para criarem mudanças positivas na sociedade por meio da alimentação. A caminho da Grand Finale, os jovens chefs continuarão trabalhando em estreita colaboração com seus respectivos mentores para aperfeiçoarem suas receitas.

Os 15 vencedores regionais do S.Pellegrino Young Chef Academy Award, a nível local, e os seus Mentores são:

Erick Alfredo Bautista Chacon , orientado por Lula Martin Del Campo , com o prato de assinatura " Oaxaca , its land and its hands" (América Latina & Caribe); Raul Garcia , orientado por Stefan Heilemann , com o prato de assinatura "Pike perch, mussels, artichoke, vin jaune, barigoule nage" (Europa Ocidental); Anton Lebersorger, orientado por Daniel Gottschlich com o prato de assinatura "Bresse chicken, carrot from Schmidener Feld, kimchi, and Thai béarnaise" (Europa Central); Marcus Clayton , orientado por Lisa Goodwin-Allen , com o prato de assinatura "Celeriac, apple and mushroom" (Reino Unido); Robin Wagner , orientado por Peter Gilmore , com o prato de assinatura "Smoked celeriac, Granny Smith apple and crispy taro" (Pacífico); Pierre-Olivier Pelletier , orientado por Suzanne Barr , com o prato de assinatura "Young aged and smocked duck with sweet grass, yellow birch syrup lacquer with crispy cereal, carotene dressing, roasted cereal gravy, and verge d'or" (Canadá); Jet Loos, orientada por Dick Middelweerd, com o prato de assinatura "Flavour of the sea" (Norte da Europa); Daniel Garwood , orientado por Nina Compton , com o prato de assinatura "Aged duck and persimmon in tak cheongju with banchan through the eyes of a traveler" (EUA); Yi Zhang , orientado por Stefano Bacchelli , com o prato de assinatura "A trip to Guangxi " (China Continental); Ian Goh , orientado por Dave Pynt, com o prato de assinatura "Heritage lamb" (Ásia); Grigoris Kikis , orientado por Georgianna Hiliadaki, com o prato de assinatura "The story of cod" (Sudeste da Europa e Mediterrâneo); Nelson Freitas , orientado por Filipe Carvalho , com o prato de assinatura "Crispy red mullet, sea urchin and homemade black garlic" (Países Ibéricos); Mythrayie Iyer, orientada por Johnson Ebeneze r, com o prato de assinatura "Barter - Evolution of Indian cooking through the age of exploration" (África, Oriente Médio e Sul da Ásia); Michele Antonelli , orientada por Andrea Aprea , com o prato de assinatura "Spin the cauliflower" (Itália); Camille Saint-M'Leux, orientada por Christope Bacquié, com o prato de assinatura "Charcoal Chateauneuf beef, cuttlefish fat and smoked herring eggs" (França);

Clique aqui para saber mais sobre os finalistas regionais.

Sobre a S.Pellegrino Young Chef Academy

Gastronomia tem o potencial de transformar a sociedade, moldando um futuro mais inclusivo e mais sustentável. Mas fazer isso requer talento. É por isso que a S.Pellegrino criou a S.Pellegrino Young Chef Academy, uma plataforma para atrair, conectar e nutrir a próxima geração de talentos culinários. Um ambiente que os capacitará por meio de oportunidades de educação, orientação e experiência, bem como por meio da renomada competição global.

A Academy abre suas portas para membros de mais de 70 países diferentes, garantindo que o talento não seja limitado por geografia, etnia ou gênero. É um lugar onde jovens chefes apaixonados interagem com os atores mais influentes da gastronomia global e onde juntos cultivam uma comunidade culinária inspiradora.

Para saber mais, acesse: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/

Sobre a S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas comerciais internacionais da Sanpellegrino S.p.A., que está sediada em Milão, Itália. Distribuídos em mais de 150 países por meio de filiais e distribuidores em todos os cinco continentes, esses produtos representam a excelência em qualidade, em virtude de suas origens, e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo, como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. Fundada em 1899, Sanpellegrino S.p.A. é a empresa líder no setor de bebidas na Itália com sua linha de águas minerais, aperitivos sem álcool e bebidas.

A Sanpellegrino sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalhar de forma responsável e apaixonada para garantir que esse recurso tenha um futuro seguro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005245/S_Pellegrino_SPYCA.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2005247/SPYCA_Logo.jpg

FONTE Sanpellegrino Group

SOURCE Sanpellegrino Group