Sabrina Drigout Stainburn nommée présidente de Securitas Technology Europe

UNIONTOWN, Ohio, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du renforcement de la position de Securitas en tant que partenaire de premier plan dans le domaine des solutions de sécurité et de sûreté, Securitas Technology annonce la nomination de Sabrina Drigout Stainburn au poste de présidente de Securitas Technology Europe. Sabrina se consacrera à la mise en œuvre de la stratégie technologique globale, au développement de la société Securitas Technology et à la supervision de toutes les opérations de Securitas Technology en Europe.

« Je suis heureux d'accueillir Sabrina chez Securitas en tant que présidente de Securitas Technology Europe. Sabrina est une dirigeante axée sur les résultats, qui a fait ses preuves dans la production de résultats stratégiques et opérationnels. Elle apportera une importante contribution à Securitas Technology et jouera un rôle essentiel dans la transformation globale de Securitas », a déclaré Magnus Ahlqvist, PDG de Securitas AB.

Sabrina fait bénéficier Securitas Technology de sa solide expérience en matière de leadership, acquise au cours d'une carrière professionnelle de plus de 20 ans. Elle a récemment dirigé l'activité mondiale de détection d'incendie de Johnson Control (JCI). Avant cela, elle était présidente de Sila et a occupé des postes de direction chez ADT/Tyco International, Honeywell International, DGA Security Systems et Ultraguard. C'est une dirigeante stratégique essentielle qui a fait ses preuves en matière de croissance du chiffre d'affaires, d'augmentation de la rentabilité des entreprises grâce à la mise en place de programmes efficaces et d'équipes performantes, et de gestion d'initiatives de croissance à long terme pour des entreprises complexes.

« C'est une période particulièrement intense pour Securitas Technology et l'arrivée de Sabrina au sein de notre équipe de direction pour diriger les opérations européennes est une nouvelle étape importante pour la société, a ajouté Tony Byerly, président mondial de Securitas Technology. Suite à la récente acquisition de STANLEY Security et le lancement de notre programme pour les clients internationaux, l'expérience mondiale de Sabrina dans l'unification des stratégies transfrontalières et la cohérence opérationnelle permettra d'accélérer notre stratégie globale. »

« Assumer la direction de Securitas Technology Europe est une formidable opportunité pour moi et je suis ravie de rejoindre Securitas à un moment aussi important de son parcours de transformation. Je suis impatiente de rencontrer les membres de notre équipe et nos clients à travers l'Europe et d'organiser notre équipe pour une croissance rentable », a commenté Sabrina Drigout Stainburn, présidente de Securitas Technology Europe.

À propos de Securitas Technology

Securitas Technology, filiale de Securitas, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de sécurité intégrées qui protègent, connectent et optimisent les entreprises de tous types et de toutes tailles. Plus de 13 000 collaborateurs dans 40 pays se consacrent chaque jour à notre objectif de contribuer à rendre le monde plus sûr et à notre engagement à proposer à nos clients une expérience inégalée. Les clients étant au cœur de toutes nos activités, nos collaborateurs, nos connaissances et notre technologie alimentent notre écosystème connecté de solutions et de services en matière de santé, de sécurité et de sûreté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur securitastechnology.com .

À propos de Securitas

Securitas est un partenaire de premier plan dans le domaine des solutions de sécurité et de sûreté qui contribue à rendre le monde plus sûr. Près de 90 ans d'expérience approfondie nous permettent de voir ce que les autres ne voient pas. En tirant parti de la technologie en partenariat avec nos clients et en adoptant une approche innovante et globale, nous transformons le secteur de la sécurité. Avec 350 000 employés sur 47 marchés, nous voyons un monde différent et créons une valeur durable pour nos clients en protégeant ce qui compte le plus : leurs collaborateurs et leurs biens. Pour en savoir plus, rendez-vous sur securitas.com .

