Sabrina Drigout Stainburn, Securitas Technology Europe Başkanı olarak atandı

UNIONTOWN, Ohio, 12 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Securitas'ın dünyanızı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olan dünya lideri güvenlik çözümleri ortağı konumunu daha da güçlendirmenin bir sonraki adımı olarak Securitas Technology, Sabrina Drigout Stainburn'un atandığını duyurdu, Securitas Technology Europe Başkanı olarak. Sabrina, küresel teknoloji stratejisini uygulamaya, Securitas Technology organizasyonunu oluşturmaya ve Avrupa'daki tüm Securitas Technology operasyonlarını denetlemeye odaklanacak.

"Sabrina'yı Securitas Technology Europe başkanı olarak Securitas'a davet etmekten memnuniyet duyuyorum. Sabrina, stratejik ve operasyonel sonuçları yönlendirmede başarılı bir geçmişe sahip, sonuç odaklı bir liderdir. Securitas AB Başkanı ve CEO'su Magnus Ahlqvist, Securitas Technologyönemli ölçüde katkıda bulunacak ve genel Securitas dönüşüm yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacak" dedi.

Sabrina, 20 yılı aşkın başarılı profesyonel kariyeri ve en son Johnson Control's (JCI) küresel yangın algılama işini yönetmesiyle Securitas Technology'ye önemli bir liderlik deneyimi getiriyor. JCI'dan önce Sila'nın Başkanıydı ve ADT/Tyco International, Honeywell International, DGA Security Systems ve Ultraguard'da liderlik pozisyonlarında bulundu. Gelir artışını sağlama, verimli programlar ve etkili ekipler oluşturarak iş karlılığını artırma ve karmaşık işletmeler için uzun vadeli büyüme girişimlerini yönetme konusunda geçmişe sahip hayati bir stratejik liderdir.

Securitas Technology Global Başkanı Tony Byerly, "Securitas Technology için çok heyecan verici bir zaman ve Avrupa operasyonlarına liderlik eden yönetici ekibimize Sabrina'yı eklemek Securitas Technology için önemli bir sonraki adım," diye ekliyor. "Kısa süre önce Stanley Security'nin satın alınması ve Global Clients Programımızın başlatılmasıyla, Sabrina'nın sınır ötesi stratejileri birleştirme ve operasyonel tutarlılığı yönlendirme konusundaki küresel deneyimi, küresel stratejimizi hızlandıracak."

"Securitas Technology Europe'da liderlik rolünü üstlenmek benim için çok heyecan verici bir fırsat ve dönüşüm yolculuklarında böylesine önemli bir zamanda Securitas'a katılmaktan heyecan duyuyorum. Securitas Technology Europe Başkanı Sabrina Drigout Stainburn, Avrupa'daki ekip üyelerimiz ve müşterilerimizle tanışmayı ve ekibimizi karlı bir büyüme için organize etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Securitas Teknolojisi Hakkında

Securitas'ın bir parçası olan Securitas Technology, her tür ve büyüklükteki işletmeyi koruyan, birbirine bağlayan ve optimize eden entegre güvenlik çözümlerinde dünya lideri bir sağlayıcıdır. 40 ülkede 13.000'den fazla çalışanımız, dünyanızı daha güvenli bir yer haline getirme amacımıza ve benzersiz bir müşteri deneyimi sunma taahhüdümüze her gün odaklanmaktadır. Yaptığımız her şeyin merkezinde müşterilerimizle çalışanlarımız, bilgimiz ve teknolojimiz, sağlık, emniyet ve güvenlik çözümleri ve hizmetlerinden oluşan bağlantılı ekosistemimize güç katar. Daha fazla bilgi edinmek için securitastechnology.com adresini ziyaret edin.

Securitas Hakkında

Securitas, dünyanızı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olan, dünya lideri bir emniyet ve güvenlik çözümleri ortağıdır. Neredeyse doksan yıllık derin deneyim, başkalarının kaçırdıklarını görmemiz anlamına gelir. Müşterilerimizle ortaklaşa teknolojiden yararlanarak, yenilikçi, bütünsel bir yaklaşımla birleşerek, güvenlik endüstrisini dönüştürüyoruz. 47 pazarda 350.000 çalışanımızla farklı bir dünya görüyor ve en önemli şeyleri, yani çalışanlarını ve varlıklarını koruyarak müşterilerimiz için sürdürülebilir değer yaratıyoruz. Daha fazla bilgi için securitas.com adresini ziyaret edin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2051988/Securitas_Technology_Logo.jpg

SOURCE Securitas Technology