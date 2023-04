Sabrina Drigout Stainburn wird Präsidentin von Securitas Technology Europe

UNIONTOWN, Ohio, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Securitas Technology gibt die Ernennung von Sabrina Drigout Stainburn zur Präsidentin von Securitas Technology Europe bekannt. Dies ist der nächste Schritt, um die Position von Securitas als weltweit führender Partner für Sicherheits- und Schutzlösungen weiter zu stärken, der dazu beiträgt, die Welt sicherer zu machen. Sabrina wird sich auf die Umsetzung der globalen Technologiestrategie, den Aufbau der Securitas Technology-Organisation und die Leitung aller Securitas Technology-Operationen in ganz Europa konzentrieren.

„Ich freue mich, Sabrina bei Securitas als Präsidentin von Securitas Technology Europe willkommen zu heißen. Sabrina ist eine ergebnisorientierte Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz bei der Förderung strategischer und operativer Ergebnisse. Sie wird einen wesentlichen Beitrag zu Securitas Technology leisten und eine wichtige Rolle in unserem gesamten Transformationsprozess spielen", sagt Magnus Ahlqvist, Präsident und CEO von Securitas AB.

Sabrina bringt durch ihre über 20-jährige erfolgreiche berufliche Laufbahn umfangreiche Führungserfahrung bei Securitas Technology ein. Zuletzt leitete sie das globale Brandmeldegeschäft von Johnson Control (JCI). Bevor sie zu JCI kam, war sie Präsidentin von Sila und hatte Führungspositionen bei ADT/Tyco International, Honeywell International, DGA Security Systems und Ultraguard inne. Sie ist eine wichtige strategische Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz bei der Förderung des Umsatzwachstums, der Steigerung der Geschäftsrentabilität durch den Aufbau effizienter Programme und effektiver Teams und der Verwaltung langfristiger Wachstumsinitiativen für komplexe Unternehmen.

„Es ist eine sehr aufregende Zeit für Securitas Technology, und die Aufnahme von Sabrina in unser Führungsteam, das die europäischen Geschäfte leitet, ist ein wichtiger nächster Schritt für Securitas Technology", fügt Tony Byerly, Global President Securitas Technology, hinzu. „Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von STANLEY Security und dem Start unseres Global Clients Program wird Sabrinas globale Erfahrung bei der Vereinheitlichung grenzüberschreitender Strategien und der Förderung der operativen Konsistenz unsere globale Strategie beschleunigen."

„Die Übernahme der Führungsrolle bei Securitas Technology Europe ist eine sehr aufregende Gelegenheit für mich, und ich freue mich sehr, zu einem so wichtigen Zeitpunkt auf dem Weg der Transformation zu Securitas zu stoßen. Ich freue mich darauf, unsere Teammitglieder und Kunden in ganz Europa kennenzulernen und unser Team für profitables Wachstum zu organisieren", sagt Sabrina Drigout Stainburn, Präsidentin von Securitas Technology Europe.

Informationen zu Securitas Technology

Securitas Technology, Teil von Securitas, ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Sicherheitslösungen, die Unternehmen jeder Art und Größe schützen, verbinden und optimieren. Mehr als 13.000 Mitarbeiter in 40 Ländern konzentrieren sich täglich auf unser Ziel, die Welt sicherer zu machen, und auf unser Engagement, unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Mitarbeiter, unser Wissen und unsere Technologie bilden die Grundlage für unser vernetztes Ökosystem von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Schutz. Weitere Informationen erhalten Sie auf securitastechnology.com.

Informationen zu Securitas

Securitas ist ein weltweit führender Partner für Sicherheitslösungen, der dazu beiträgt, Ihre Welt sicherer zu machen. Dank unserer fast neun Jahrzehnte langen Erfahrung sehen wir, was andere übersehen. Durch den Einsatz von Technologie in Partnerschaft mit unseren Kunden und einen innovativen, ganzheitlichen Ansatz verändern wir die Sicherheitsbranche. Mit 350.000 Mitarbeitern in 47 Märkten sehen wir eine andere Welt und schaffen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir das schützen, was am wichtigsten ist – ihre Mitarbeiter und Vermögenswerte. Weitere Informationen erhalten Sie auf securitas.com.

