SAC Capital brengt een niet-beoordeeld verslag uit over Don Agro International

SINGAPORE, 15 december 2020 /PRNewswire/ -- Op 7 december 2020 bracht SAC Capital Private Limited een niet-beoordeeld verslag uit over Don Agro International Limited ("Don Agro"), en zijn dochterondernemingen (samen de "Groep"), een van de grootste landbouwbedrijven die in de Rostov-regio in Rusland gevestigd zijn. Lees het volledige verslag op http://donagroint.com/analyst-reports/

Investeringshighlights:

· Een toonaangevend landbouwbedrijf in Rusland. Met een landbank van 63.240 hectare (waarvan ongeveer 51.207 hectare landbouwgrond) en een strategische ligging in een van de vruchtbaarste regio's van Rusland in de directe nabijheid van belangrijke internationale havens is de Groep in staat om gewassen en melk van hoge kwaliteit en met een grotere opbrengst te produceren, terwijl ze profiteert van lagere transportkosten.

· Toenemend belang van de landbouwsector in Rusland. Het Russische Ministerie van Landbouw kondigde aan dat zo'n 281 miljard roebel (of 4,3 miljard dollar) zal worden geïnvesteerd in verschillende infrastructuurprojecten om de logistiek in de Russische graan- en diervoedersector te verbeteren. De verwachte stijging van de graanproductie zal naar verwachting de waarde van de Russische landbouwexport naar 45 miljard dollar doen stijgen in 2030.

· Sterke en groeiende vraag naar de producten van de Groep. Volgens een rapport van de USDA van 2019 neemt de vraag naar tarwe sterk toe. Met name Zuidoost-Azië is als gevolg van een verschuiving in de consumptiepatronen de belangrijkste tarwe-importerende regio ter wereld geworden. Het gebrek aan binnenlandse productie (minder dan 1 % van de vraag) en de toename van de consumptie hebben rechtstreeks geleid tot een hogere importvraag. In eigen land blijft de vraag naar de producten van de Groep hoog door het importverbod op voedsel- en landbouwproducten uit de EU en goedkopere lokale goederen in vergelijking met geïmporteerde goederen, als gevolg van de devaluatie van de Russische roebel.

Over Don Agro International Limited

Don Agro is samen met zijn dochterondernemingen een van de grootste landbouwbedrijven in de Rostov-regio in Rusland. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de teelt van landbouwgewassen en de productie van rauwe melk. De Groep heeft een totale gecontroleerde landbank van 63.240 hectare, waarvan 51.207 hectare landbouwgrond is. De Groep bezit ongeveer 17.600 hectare van haar gecontroleerde landbank. Daarnaast is de Groep een van de topbedrijven op het vlak van melkproductie in de Rostov-regio en bezit ze meer dan 4.000 stuks melkvee, waaronder zo'n 2.000 melkkoeien. Kijk voor meer informatie op: http://donagroint.com/

