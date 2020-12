SAC Capital publica relatório sem ratings sobre a Don Agro International

SINGAPURA, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 7 de dezembro de 2020, a SAC Capital Private Limited publicou um relatório sem ratings sobre a Don Agro International Limited ("Don Agro"), e suas subsidiárias (coletivamente, o "Grupo"), uma das maiores empresas do agribusiness baseada na região de Rostov, na Rússia. Leia o relatório integral em http://donagroint.com/analyst-reports/

Destaques em investimentos:

Líder no agribusiness na Rússia. Responsável pelas operações de um land bank de 63.240 hectares (incluindo, aproximadamente, 51.207 hectares de terras cultiváveis) e estrategicamente localizado em umas das regiões mais férteis da Rússia, próximo a grandes portos internacionais, o Grupo produz leite e tem safras de melhor qualidade e maior rendimento, também se beneficiando com custos de transporte mais baixos.

Importância crescente do setor agrícola na Rússia. O Ministério da Agricultura russo anunciou um investimento da ordem de 281 bilhões de rublos (4,3 bilhões de dólares) em diversos projetos de infraestrutura para aprimorar a logística nas indústrias de grãos e alimentos da Rússia. O aumento esperado na produção de grãos deve elevar as exportações agrícolas russas para o patamar de 45 bilhões de dólares em 2030.

O Ministério da Agricultura russo anunciou um investimento da ordem de 281 bilhões de rublos (4,3 bilhões de dólares) em diversos projetos de infraestrutura para aprimorar a logística nas indústrias de grãos e alimentos da Rússia. O aumento esperado na produção de grãos deve elevar as exportações agrícolas russas para o patamar de 45 bilhões de dólares em 2030. Demanda sólida crescente pelos produtos do Grupo. Segundo um relatório da USDA de 2019, a demanda por trigo vem apresentando crescimento significativo. Em especial, graças às mudanças nos hábitos de consumo, o Sudeste Asiático se tornou o principal importador de trigo do mundo. A ausência de produção doméstica (menos de 1% da demanda) e o crescimento do consumo tiveram impacto direto no aumento das importações. Internamente, a demanda pelos produtos do Grupo permanece alta devido à proibição de importação de produtos agrícolas e alimentos da UE e aos custos mais baixos dos produtos locais comparados aos importados, resultante da depreciação do rublo.

Sobre a Don Agro International Limited

Em conjunto com suas subsidiárias, a Don Agro é uma das maiores empresas de agribusiness na região de Rostov na Rússia, principalmente com relação à produção agrícola e de leite cru. O Grupo conta com um land bank controlado de 63.240 hectares, incluindo 51.207 hectares de terras cultiváveis. O Grupo é proprietário de aproximadamente 17.600 hectares de seu land bank controlado. Além disso, o grupo é um dos líderes na produção de leite na região de Rostov, com um rebanho de mais de 4.000 cabeças de gado leiteiro, incluindo aproximadamente 2.000 bovinos. Para mais informações, visite: http://donagroint.com/

