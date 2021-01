Sai Life Sciences annonce son intention de doubler ses effectifs et d'étendre ses capacités à Manchester, au Royaume-Uni

Lors de l'annonce, Krishna Kanumuri , PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Nous sommes vraiment encouragés par la réaction de nos clients sur notre site de Manchester. Le site sert de pont vital vers nos installations pilotes et de fabrication en Inde, permettant une intégration transparente avec le reste de nos offres de services aux États-Unis et en Inde, couvrant le continuum de la découverte, du développement et de la commercialisation des médicaments. Cette expansion renforcera encore notre capacité à apporter une valeur ajoutée aux pipelines NCE de nos clients. »

Le site de Manchester de Sai Life Sciences est devenu pleinement opérationnel en août 2020, avec 24 membres du personnel, et a depuis lors réalisé de nombreux projets impliquant une chimie complexe. Avec un intérêt croissant de la part des clients au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis, l'expansion actuelle implique une augmentation de la capacité de 20 à 75 sorbonnes et une augmentation des effectifs de 24 à plus de 50 scientifiques. Une nouvelle expansion verra l'ajout d'un laboratoire de Kilo GMP plus tard en 2021. La société a récemment commencé à recruter pour plusieurs postes dans les domaines de la recherche et du développement analytique et des procédés API, des sciences des particules et de l'ingénierie.

Situé au cœur de l'écosystème des sciences de la vie d'Alderley Park, le site de Manchester de Sai Life Sciences offre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques basées au Royaume-Uni et dans l'UE la possibilité de collaborer plus facilement en face à face avec ses scientifiques, et de collaborer plus facilement avec des clients basés aux États-Unis en raison du décalage horaire réduit. Le centre d'excellence est bien placé pour assurer un développement, une mise à l'échelle et un transfert de technologie de classe mondiale vers les sites indiens, en fonction des besoins. Cette nouvelle extension permettra également d'accroître les capacités dans plusieurs domaines clés, notamment la technologie analytique des procédés (PAT), le développement de la cristallisation et l'analyse des propriétés physiques.

Sai Life Sciences est actuellement en pleine transformation à l'échelle de l'organisation. Elle investit 150 millions de dollars US entre 2019 et 2023, dans le cadre de l'initiative Sai Nxt dans trois domaines principaux : les personnes et la culture, les processus et l'automatisation, les infrastructures et les capacités scientifiques.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO) intégrant tous les services dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici 2025. Elle travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier, accélérant la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules complexes. En tant que CRO-CDMO, Sai Life Sciences a servi divers programmes de développement de nouvelles entités chimiques, en apportant constamment une valeur ajoutée basée sur sa qualité et sa réactivité. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1428651/Sai_Life_Sciences_UK_Expansion.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpg

SOURCE Sai Life Sciences