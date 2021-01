Sai Life Sciences anuncia planos para dobrar o quadro de funcionários e expandir as capacitações em Manchester, Reino Unido

Ao fazer o anúncio, Krishna Kanumuri , CEO e diretor administrativo da Sai Life Sciences, declarou: "Estamos realmente entusiasmados com a resposta dos nossos clientes à noss unidade de Manchester. A unidade serve como uma ponte vital para nossas instalações piloto e de manufatura na Índia, permitindo a integração contínua com o restante de nossas ofertas de serviços nos EUA e na Índia, abrangendo a contínua descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos. Essa expansão aumentará ainda mais nossa capacidade de agregar valor ao pipeline de NCE de nossos clientes."

A unidade de Manchester da Sai Life Sciences tornou-se totalmente operacional em agosto de 2020, contratou 24 funcionários e, desde então, entregou vários projetos envolvendo química complexa. Com um interesse crescente de clientes em todo o Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, a expansão atual envolve um aumento na capacidade de 20 para 75 capelas de exaustão e do quadro de funcionários de 24 para mais de 50 cientistas. Uma expansão adicional englobará a adição de um GMP Kilo Lab posteriormente em 2021. Recentemente, a empresa iniciou orecrutamento para vários cargos em processos de API e pesquisa e desenvolvimento analítico, ciências de partículas e engenharia.

Localizada no centro do ecossistema de ciências da vida de Alderley Park, a unidade da Sai Life Sciences em Manchester cria oportunidades para as empresas farmacêuticas e de biotecnologia da UE e do Reino Unido obterem uma colaboração presencial mais fácil com os seus cientistas, e oferecerem uma colaboração mais fácil com os clientes dos Estados Unidos em razão das menores diferenças de fuso horário. O centro de excelência está bem posicionado para oferecer desenvolvimento de classe mundial, expansão e transferência de tecnologia para as unidades indianas, como e quando necessário. Esta nova expansão também adicionará capacidade em várias áreas chave, incluindo tecnologia analítica de processos (PAT), desenvolvimento de cristalização e análise de propriedades físicas.

Atualmente, a Sai Life Sciences está em processo de transformação em toda a empresa. A empresa está investindo US$ 150 milhões entre 2019 a 2023, como parte da iniciativa Sai Nxt em três áreas principais – pessoas e cultura, processos e automação, infraestrutura e recursos científicos.

Sobre a Sai Life Sciences

A Sai Life Sciences é uma CRO/CDMO de serviço completo orientada pela visão de contribuir para o lançamento de 25 novos medicamentos até 2025. A empresa trabalha com empresas inovadoras de todo o mundo da área farmacêutica e de biotecnologia, acelerando a descoberta, o desenvolvimento e a fabricação de moléculas pequenas complexas. Como uma empresa que opera exclusivamente na área de CRO/CDMO, a Sai Life Sciences atendeu a um conjunto diversificado de programas de desenvolvimento de NCE, entregando valor de forma consistente com base em sua qualidade e capacidade de resposta. Atualmente, a empresa trabalha com sete das dez maiores empresas farmacêuticas, além de várias empresas pequenas e médias da área de farmácia e biotecnologia. A Sai Life Sciences é uma empresa privada que conta com o apoio dos investidores globais, TPG Capital e HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

