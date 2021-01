Sai Life Sciences plant Verdoppelung der Mitarbeiterzahl und Erweiterung der Kapazitäten im britischen Manchester

MANCHESTER, England und HYDERABAD, Indien, 29. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, eines der am schnellsten wachsenden Vertragsforschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CRDMOs) in Indien, hat heute Pläne bekannt gegeben, die Anzahl der Mitarbeiter zu verdoppeln und das Angebot an technischen Funktionen am Standort Manchester, einem Kompetenzzentrum für API-Prozesse und analytische Entwicklung mit einem wachsenden weltweiten Kundenportfolio, zu erweitern.