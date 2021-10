Saildrone fecha rodada de financiamento da Série C de 100 milhões de dólares para promover produtos de inteligência oceânica

ALAMEDA, Califórnia, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Saildrone, líder de mercado emergente em soluções de dados oceânicos, mapeamento oceânico e inteligência marítima, anunciou hoje o fechamento de sua rodada da Série C no valor de 100 milhões de dólares, com seu financiamento total chegando a 190 milhões de dólares.

Liderada pela BOND, a rodada inclui os novos investidores XN, Standard Investments, Emerson Collective e Crowley Maritime Corporation, bem como a participação de investidores anteriores como o Fundo de Impacto Tecnológico da Capricorn, Lux Capital, Social Capital e Tribe Capital. O novo financiamento será utilizado para desenvolver as equipes de dados da Saildrone e ampliar suas funções de lançamento no mercado a fim de atender à crescente demanda por serviços de inteligência oceânica.

Os produtos da Saildrone baseiam-se em dados coletados a partir de uma frota de veículos de superfície não tripulados (VSNT) alimentados principalmente por energia eólica e solar renovável. Os VSNTs da Saildrone são os veículos autônomos mais confiáveis do planeta, tendo percorrido mais de 500 mil milhas náuticas e contabilizado mais de 15 mil dias no mar nas condições mais difíceis do planeta. Do gelo do Ártico ao inóspito Oceano Antártico, os VSNTs da Saildrone comprovaram sua resistência excepcional e sua capacidade de coletar dados importantes e de alta precisão. Na semana passada, um VSNT da Saildrone foi o primeiro do mundo a navegar até o olho do furacão Sam, fazendo medições científicas e vídeo em alta definição, o que pode transformar nossa compreensão referente à previsão de furacões.

A Saildrone não só coleta dados científicos para inteligência climática e mapeamento batimétrico de alta resolução do fundo do oceano, mas também utiliza aprendizado de máquina exclusivo para oferecer conscientização do domínio marinho (MDA/ISR) para aplicações de cumprimento da lei e de segurança interna, como policiamento da pesca ilegal não reportada e não regulamentada; operações de combate a narcóticos; e proteção de santuários marinhos.

"Estamos entusiasmados de fazer parceria com a Saildrone à medida que ela desenvolve o futuro da inteligência marítima, aproveitando seus diferenciais tecnológicos únicos e amplo histórico de missão para atender clientes em diversos setores", disse Noah Knauf, sócio geral da BOND, que participará da diretoria da empresa.

Uma empresa de propriedade e operada pelos EUA, fundada em 2012, a missão da Saildrone é explorar, mapear e monitorar o oceano de forma sustentável, com o objetivo de entender, proteger e preservar nosso mundo. Predominantemente movidos a energia renovável, os VSNTs da Saildrone têm uma pegada de carbono mínima e são equipados com sensores avançados e tecnologia de aprendizado de máquina e inteligência artificial para transmitir dados cruciais de qualquer oceano, em qualquer época do ano.

"Estamos honrados em ter a equipe da BOND e nossos novos investidores em nossa jornada", disse Richard Jenkins, fundador e CEO da Saildrone. "A combinação da tecnologia oceânica autônoma mais testada e experimentada com a parceria de alguns dos investidores de risco mais experientes do mundo consolida nossa liderança no setor e permite que nosso rápido caminho de crescimento atenda às necessidades de nossos clientes."

