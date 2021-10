Saildrone cierra una ronda de financiamiento Serie C de USD 100 millones para promover sus productos de inteligencia oceánica

ALAMEDA, California, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Saildrone, líder en el mercado emergente de datos oceánicos, cartografía oceánica y soluciones de inteligencia marítima, anunció hoy el cierre de una ronda Serie C de USD 100 millones, con lo que su financiamiento total asciende a USD 190 millones.

Liderada por BOND, la ronda incluye a los nuevos inversionistas XN, Standard Investments, Emerson Collective y Crowley Maritime Corporation, así como participación de inversionistas anteriores como el Fondo de Impacto Tecnológico de Capricorn, Lux Capital, Social Capital y Tribe Capital. El nuevo financiamiento se utilizará para ampliar los equipos de conocimiento de datos de Saildrone y escalar las funciones de acceso al mercado para satisfacer la creciente demanda de inteligencia de dominio oceánico.

Los productos de Saildrone se basan en datos recopilados por una flota de vehículos de superficie no tripulados (USV), que son impulsados principalmente por energía eólica y solar renovable. Los vehículos USV de Saildrone son los vehículos autónomos más confiables del planeta, con una navegación de más de 500.000 millas náuticas y un apostaje de más de 15.000 días en el mar en algunas de las condiciones más difíciles del planeta. Desde los límites del hielo en el alto Ártico hasta el inhóspito océano sur, los USV de Saildrone han demostrado su excepcional resistencia y capacidad para recopilar datos enriquecidos y de alta precisión. La semana pasada, en la primera experiencia a nivel mundial, un Saildrone USV navegó al corazón del huracán Sam, tomando mediciones científicas y videos en HD que permiten transformar nuestra comprensión de los pronósticos de huracanes.

Saildrone no solo recopila datos científicos para la inteligencia climática y la cartografía batimétrica de alta resolución del fondo marino, sino que también utiliza un aprendizaje automático patentado para proporcionar información sobre el dominio marino (MDA/ISR) destinada a aplicaciones legales y de seguridad interior, como la vigilancia de la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada, operaciones de lucha contra el comercio de estupefacientes y protección de los santuarios marinos.

"Nos entusiasma asociarnos con Saildrone mientras construyen el futuro de la inteligencia marítima, aprovechando su singular diferenciación tecnológica y su amplia trayectoria con la misión de atender a clientes de diversas industrias", afirmó Noah Knauf, socio general de BOND, que se unirá a la junta directiva de la empresa.

La misión de Saildrone, una empresa de propiedad y operación estadounidense fundada en 2012, es explorar, cartografiar y monitorear de manera sostenible el océano para comprender, proteger y preservar nuestro mundo. Impulsados principalmente por energías renovables, los USV de Saildrone tienen una huella de carbono mínima y están equipados con sensores avanzados y tecnología embebida de AA/IA para ofrecer datos esenciales desde cualquier océano, en cualquier momento del año.

"Nos honra que el equipo de BOND y nuestros nuevos inversionistas se sumen a nuestra misión", afirmó Richard Jenkins, fundador y director ejecutivo de Saildrone. "La combinación de la tecnología autónoma oceánica más probada y comprobada con la asociación de algunos de los capitalistas de riesgo más experimentados del mundo consolida nuestro liderazgo en la industria y permite que nuestra veloz trayectoria de crecimiento satisfaga las necesidades de nuestros clientes".

Contacto: Susan Ryan

Vicepresidenta de Marketing de Saildrone

Celular: (314) 914-5008

[email protected]

FUENTE Saildrone Inc.

