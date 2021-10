Saildrone sluit Serie C-financieringsronde van $100 miljoen af om de oceaanonderzoeksproducten te verbeteren

ALAMEDA, Californië, 18 okt. 2021 /PRNewswire/ -- Saildrone, de opkomende marktleider op het gebied van oceaaninformatie, oceaankaarten en maritieme informatieoplossingen, kondigde vandaag de afsluiting van zijn serie C-fondsenwervingsronde van $ 100 m aan, wat de totale financiering op $ 190 miljoen brengt.

De ronde wordt geleid door BOND en omvat nieuwe beleggers XN, standaard investeringen, Emerson Collective en Crowley Maritime Corporation, evenals participatie van eerdere beleggers, Capricorn's Technology Impact Fund, Lux Capital, Social Capital en Tribe Capital. De nieuwe financiering wordt gebruikt om Saildrone's gegevensanalyseteams uit te breiden en om commerciële functies op te schalen om te kunnen voldoen aan de snelgroeiende vraag naar informatie over het oceaandomein.

De producten van Saildrone zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld van een vloot onbemande oppervlaktevoertuigen (uncrewed surface vehicles, USV's) die voornamelijk worden aangedreven door hernieuwbare wind- en zonne-energie. Saildrone USV's zijn de meest betrouwbare autonome vaartuigen op de planeet, varen meer dan 500.000 zeemijlen en blijven meer dan 15.000 dagen op zee onder sommige van de zwaarste omstandigheden op aarde. Van de ijsrand in het hoge Noordpoolgebied tot de onherbergzame Zuidelijke Oceaan, hebben Saildrone USV's bewezen over een uitzonderlijk uithoudingsvermogen te beschikken, en het vermogen om rijke, zeer nauwkeurige gegevens te verzamelen. Vorige week nog nam een Saildrone USV een kijkje in het hart van orkaan Sam, voor het eerst in de geschiedenis, om wetenschappelijke metingen te verrichten en HD-video-opnamen te maken die onze kennis als het gaan om het voorspellen van orkanen transformeren.

Saildrone verzamelt niet alleen wetenschappelijke gegevens voor informatie over het klimaat en bathymetrische kartering van de oceaanbodem met hoge resolutie, het maakt ook gebruik van eigen machine learning om mariene domeinbewustzijn (marine domain awareness, MDA/ISR) voor wetshandhaving en binnenlandse veiligheidstoepassingen te bieden, zoals bijvoorbeeld toezicht op IUU-visserij, narcotica-operaties en bescherming van het mariene leven.

"We zijn verheugd om met Saildrone te kunnen samenwerken om de toekomst van maritieme intelligentie te ontwikkelen, en om te bouwen op hun unieke technologische differentiatie en uitgebreide missiegeschiedenis om klanten in verschillende sectoren te kunnen bedienen", aldus Noah Knauf, algemeen partner van BOND, die zich zal aansluiten bij de raad van bestuur van het bedrijf.

Het in 2012 opgerichte Amerikaanse bedrijf Saildrone streeft ernaar om de oceaan duurzaam te verkennen, in kaart te brengen en te bewaken om onze wereld te begrijpen, te beschermen en te behouden. De Saildrone USV's, die voornamelijk worden aangedreven door hernieuwbare energie, hebben een minimale CO2-voetafdruk en zijn uitgerust met geavanceerde sensoren en ingebouwde ML/AI-technologie om op elk moment van het jaar kritische inzichten te leveren van elke oceaan.

"Het is voor ons een eer om het BOND-team en onze nieuwe investeerders te mogen verwelkomen", aldus Richard Jenkins, oprichter en CEO van Saildrone. "De combinatie van de meest beproefde en geteste autonome oceaantechnologie en de samenwerking van sommige van de meest ervaren risicokapitalisten in de wereld versterkt ons marktleiderschap en stelt ons in staat om snel te groeien om te voldoen aan de behoeften van onze klanten."

Contact: Susan Ryan

Vice-President Marketing, Saildrone

Mobiel: (314) 914 5008

[email protected]

SOURCE Saildrone Inc.