Salesforce selecciona Workday Financial Management para respaldar su crecimiento continuo

El líder en CRM amplía el uso de las soluciones de Workday para dar soporte a sus más de 78.000 empleados alrededor del mundo

MADRID, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos , ha anunciado hoy que Salesforce, el líder mundial en CRM con más de 78.000 empleados y cientos de miles de clientes alrededor del mundo, ha ampliado el uso de las soluciones de Workday para respaldar su continuo crecimiento global. La organización ha seleccionado Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Adaptive Planning y Workday Prism Analytics, que se suman a Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking y Workday Payroll en Estados Unidos y Canadá, con las cuales ya están trabajando.

La tecnología de Salesforce, que experimentó un crecimiento del 25% en sus ingresos durante el año fiscal 2022, ayuda a las empresas a transformarse digitalmente con el fin de incrementar la relación con sus clientes y empleados e impulsar la eficiencia y la colaboración. A medida que la organización se expande globalmente y continúa respaldando a su fuerza laboral, Salesforce aplica este mismo enfoque basado en la tecnología en su propia transformación financiera y de sus RR. HH.

Con Workday Enterprise Management Cloud , Salesforce podrá disponer de todos los datos financieros, de RR. HH. y operativos en un sistema único y adaptable, lo que proporcionará mayores insights, agilidad y mejores experiencias a los empleados. Esto incluye:

Un núcleo inteligente de datos que combina insights financieros y de RR. HH. para ayudar a la toma de decisiones.

Capacidad de responder rápidamente a la evolución del mercado, modelar múltiples escenarios e introducir ajustes en los planes.

Optimización de los procesos de abastecimiento con visibilidad en tiempo real de los proveedores y el gasto.

Una base analítica que incorpora y transforma grandes volúmenes de actividad operacional en asientos contables.

Constantes insights sobre la plantilla, incluidas las necesidades del talento y de gestión.

Declaraciones

"Hemos sido testigos de primera mano de la oportunidad que brinda la tecnología basada en la nube a la hora de ayudar a nuestros clientes a construir una mejor relación con sus clientes. Aplicamos la misma mentalidad a nuestra propia estrategia tecnológica, centrándonos en soluciones innovadoras que proporcionan una base ágil para adaptarnos y crecer," expresó Faye Olson, vicepresidenta sénior de Business Technology, Enterprise Enablement, Salesforce. "Las soluciones de gestión de finanzas y RR. HH. de Workday ofrecen un sistema único que nos ayuda a crear oportunidades de colaboración con nuestras organizaciones de finanzas y de RR. HH."

"Como innovadores de la nube, tanto Salesforce como Workday comprenden el valor de la tecnología como motor de la transformación digital, a medida que las organizaciones se están adaptando para mantener el ritmo en el dinámico entorno actual," comentó Doug Robinson, copresidente de Workday. "La ampliación del uso de las soluciones de Workday por parte de Salesforce al incluir la gestión financiera evidencia el poder de contar con una red digital completa que permite navegar en el cambio y reunir los insights de finanzas y de RR. HH. que impulsan el crecimiento."

