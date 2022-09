Salesforce väljer Workday Financial Management för att stödja fortsatt tillväxt

CRM-ledaren utökar användningen av Workday för att stödja sin personalstyrka på över 78 000 anställda globalt

STOCKHOLM, 22 september, 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR , meddelar idag att den globala CRM-ledaren Salesforce, som har över 78 000 anställda och hundratusentals globala kunder, har utökat sin användning av Workday för att stödja fortsatt global tillväxt. Organisationen har valt Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Adaptive Planning och Workday Prism Analytics, och utökar även sin befintliga användning av Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking och Workday Payroll för USA och Kanada.

Salesforce hade en intäktsökning på 25 % under räkenskapsåret 2022 och har teknik som hjälper företag med digital omvandling för att förbättra sina relationer med kunder och anställda samt driva effektivitet och samarbete. När Salesforce nu fortsätter att expandera globalt och underlätta för sin personalstyrka, tillämpar de samma teknikdrivna tillvägagångssätt gällande sin egen transformation för ekonomi och HR.

Med Workday Enterprise Management Cloud kommer Salesforce att ha ekonomi-, HR- och verksamhetsdata i ett enda anpassningsbart system, vilket ger större insikt, ökad smidighet och förbättrade upplevelser för medarbetarna. Funktioner inkluderar:

En intelligent datakärna som kombinerar ekonomi- och HR-insikter för välgrundade beslut.

Förmågan att snabbt reagera på förändrade marknadsförhållanden samt modellera flera scenarier och justera planer.

Effektivisering av upphandling genom en realtidsöversikt över utgifter och leverantörer.

En analytisk grund för att ta in och omvandla stora volymer av operativ aktivitet till journalanteckningar.

Fortsatt insikt vad gäller personalstyrka, inklusive talangbehov och förvaltning.

Kommentarer till Nyheterna

"Vi har själva bevittnat fördelarna med molnbaserad teknik för att hjälpa våra kunder att skapa bättre relationer med sina kunder. Vi tillämpar samma tankesätt gällande vår egen teknikstrategi – att fokusera på innovativa lösningar som skapar en smidig grund för att vi ska kunna utvecklas och växa," säger Faye Olson, senior vice president of Business Technology, Enterprise Enablement, Salesforce. "Workdays lösningar för ekonomi och HR ger, genom ett enda system, möjlighet att skapa samarbetsmöjligheter för våra ekonomi- och HR-funktioner."

"Som innovatörer inom molnteknik har både Salesforce och Workday insett värdet av teknik för att driva digital omvandling i en tid då organisationer behöver anpassa sig för att hålla jämna steg i dagens dynamiska miljö," säger Doug Robinson, co-president, Workday. "Salesforces utökade användning av Workday för att inkludera ekonomihantering understryker kraften i en omfattande digital ryggrad för att navigera i förändring och föra samman insikter om ekonomi och HR för att driva tillväxt."

