Salesloft enthüllt generative KI-Fähigkeit zur Steigerung der Verkäuferproduktivität

Das Unternehmen kündigt außerdem die erste globale Vertriebsplattform in mehreren Sprachen an

ATLANTA, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Salesloft, Anbieter der führenden Plattform für Vertriebsengagement, gab heute eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen bekannt, darunter generative KI-Texte, die die Produktivität von Verkäufern steigern, Kunden bei der Skalierung ihrer globalen Vertriebsorganisationen unterstützen und zu besseren Umsatzergebnissen führen sollen. Das Unternehmen ist außerdem der erste und einzige Dienstleister für Erlös-Workflows, der auf der gesamten Plattform mehrsprachigen Support in Französisch, Deutsch und Spanisch anbietet.

Zu den neuen Funktionen gehören:

E-Mail-Inhalte schneller mit neuen generativen Textfähigkeiten erstellen: die KI von Salesloft bietet in Kombination mit fundierten Kenntnissen der erfolgreichsten Strategien für das Vertriebsengagement ein generatives Textwerkzeug, das Verkäufern dabei hilft, schneller effektive E-Mail-Inhalte zu erstellen und Unternehmen dabei hilft, bewährte Verfahren mithilfe von Trittfrequenzvorlagen und automatisch generierten E-Mails schnell zu skalieren. Verkäufer können jetzt in einem Schritt von einer leeren Seite auf eine E-Mail-Vorlage mit überzeugenden Wertversprechen und Handlungsaufforderung wechseln. Mit der Unterstützung von generativen KI-Texten können Verkäufer ihre Produktivität steigern, damit ihnen mehr Zeit für die zentralen Verkaufsaktivitäten bleibt, die ihnen helfen, ihre Pipeline aufzubauen und schneller mehr Geschäfte abzuschließen.

"Salesloft ist ein hochgeschätzter Partner, der immer wieder beweist, wie wichtig ihnen der Erfolg ihrer Kunden ist", so Nicolas Ferreira, Head of Inside Sales bei JobTeaser. „Salesloft hat uns bereits bei der Erreichung unserer Ziele entscheidend geholfen. Jetzt, da die Salesloft-Plattform in der Muttersprache unseres Vertriebsteams verfügbar ist, ist die Produktivität der Verkäufer höher und der Vertriebsprozess konnte weiter beschleunigt werden. Wir sind sehr gespannt darauf, wie sich dies auf unser Unternehmen und unsere Fähigkeit, unsere Ziele zu erreichen, auswirkt.

„Die Vertriebsteams sehen sich mit einem schwierigen Verkaufsumfeld konfrontiert und müssen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Technologien arbeiten. Es gibt ein enormes Potenzial, die Arbeitsabläufe von Verkäufern einfacher und effektiver zu gestalten, und genau das ist die Aufgabe des Salesloft-Produktteams. In diesem Frühjahr liefern wir Innovationen auf der gesamten Plattform, um dies zu erreichen, einschließlich eines neuen Ergebnis-Dashboards, das Kundenbetreuern und Managern hilft, das Gesamtbild ihrer Arbeitsbemühungen zu sehen", so Ellie Fields, Chief Product and Engineering Officer bei Salesloft. „Wir führen generative KI-Texte ein, um Salesloft-Kunden zu helfen, schneller einen Mehrwert zu erzielen. Wir geben die Lokalisierung der Plattform in mehreren Sprachen frei - wir freuen uns, die erste Plattform in der Branche zu sein, die globale Unternehmen vollständig unterstützt. Unser Team hat außerdem die Fähigkeiten von Gesprächen und Prognosen kontinuierlich erweitert und in dieser Version weitere große Änderungen vorgenommen."

Die zusätzlichen Verbesserungen der Plattform umfassen:

Bessere Geschäftsergebnisse mit einem verbesserten Outcomes Dashboard erzielen: Das Outcomes Dashboard bietet jetzt einen tieferen Einblick in die Metriken zu Umsatzzielen. Leitende Mitarbeiter:innen und Vertriebsleiter können nun die Leistung von Teams und Einzelpersonen anhand von Schlüsselergebnissen, wie z. B. erzielte Umsätze, geschaffene Geschäftsmöglichkeiten und gebuchte Meetings, verfolgen. Sie können auch zusätzliche Detailschichten aufschlüsseln, um zu erfahren, was die Leistung beeinflusst und wo mehr Unterstützung benötigt wird, um die Ergebnisse zu verbessern.

Wir machen es für Kunden noch einfacher, ihre Stimme in den Verkaufsablauf einzubringen. Dank des neuen Layouts lassen sich mit nur wenigen Klicks schneller Erkenntnisse aus Meetings gewinnen. Die Gesprächszeit wird zusammen mit den Videoaufzeichnungen angezeigt, während die Transkripte automatisch mit den Aufzeichnungen mitlaufen. So finden Vertriebsleiter in einer einzigen Ansicht genau, was sie suchen. Conversations API-Integration für Microsoft Teams: Die bevorstehende Integration ermöglicht es Microsoft Teams-Benutzern, den Meeting-Bot zu eliminieren, um ein besseres, leistungsfähigeres und zuverlässigeres Erlebnis für Unternehmen zu schaffen.

Die bevorstehende Integration ermöglicht es Microsoft Teams-Benutzern, den Meeting-Bot zu eliminieren, um ein besseres, leistungsfähigeres und zuverlässigeres Erlebnis für Unternehmen zu schaffen. Zusätzliche Prognose-Funktionen für komplexe GTM-Szenarien: Mit der Veröffentlichung von Salesloft Forecast im letzten Jahr erhielten Salesloft-Kunden die Möglichkeit, ihre Pipeline in Echtzeit einzusehen, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen und eine Zahl zu nennen, die ihr Team leisten kann. Jetzt haben Kunden mehr Flexibilität, um Prognosen nach Segmenten zu erstellen, wie z. B. neue Buchungen, Abwanderung, Verlängerungen, Region, Kundenprofil oder Produkttyp. Die Kunden können auch Prognosen nach Vertrauensniveau erstellen, einschließlich „Idealfall" oder „Bindung", Prognosen für zukünftige Zeiträume erstellen und Szenarien planen, indem sie Geschäfte ausschließen, die voraussichtlich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossen werden. Unabhängig davon, wie ein Kundenunternehmen verkauft, kann Salesloft helfen, zuverlässige Prognosen zu erstellen.

Informationen zu Salesloft

Salesloft unterstützt Vertriebsteams mit der einzigen vollständigen Sales Engagement-Plattform auf dem Markt bei der Steigerung ihres Umsatzes. Salesloft ist die zentrale Anlaufstelle für Verkäufer und Manager für die Erledigung aller digitalen Verkaufsaufgaben, für die Kommunikation mit Käufern, für einen Einblick darauf, was als Nächstes zu tun ist, für die Erstellung genauer Prognosen und für Coaching und Einblicke, was sie tun müssen, um mehr Geschäfte abzuschließen. Tausende der erfolgreichsten Vertriebsteams der Welt, wie Google, 3 M, IBM, Shopify, Square und Cisco, konnten mit Salesloft den Umsatz weiter steigern. Weitere Informationen finden Sie unter salesloft.com.

