Salesloft présente sa capacité d'IA générative pour améliorer la productivité des vendeurs

La société présente également la première plateforme mondiale d'engagement commercial disponible en plusieurs langues

ATLANTA, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- Salesloft , fournisseur de la première plateforme d'engagement commercial, a présenté aujourd'hui plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations , notamment le texte génératif par IA, conçu pour libérer la productivité des vendeurs, aider les clients à développer leurs entreprises à l'échelle mondiale et augmenter leurs résultats en termes de revenus. La société est également le premier et le seul fournisseur de flux de travail à proposer un support multilingue en français, allemand et espagnol sur l'ensemble de sa plateforme.

Voici certaines des nouvelles fonctionnalités :

Création de contenu pour e-mails plus rapidement avec de nouvelles capacités de génération de texte : l'IA de Salesloft, associée à une connaissance approfondie des meilleures pratiques en matière d'engagement commercial, est un outil de texte génératif qui aide les vendeurs à créer plus rapidement du contenu plus efficaces pour leurs e-mails et aide les entreprises à mettre en place rapidement les meilleures pratiques grâce à des modèles de cadence et à des e-mails générés automatiquement. Les vendeurs peuvent désormais passer d'une page blanche à un modèle d'e-mail avec une proposition de valeur intéressante et un appel à l'action dans leurs cadences. Grâce au texte généré par l'IA, les vendeurs peuvent libérer leur productivité et consacrer plus de temps aux activités de vente principales qui les aident à développer leur réseau et à conclure plus d'affaires plus rapidement.

l'IA de Salesloft, associée à une connaissance approfondie des meilleures pratiques en matière d'engagement commercial, est un outil de texte génératif qui aide les vendeurs à créer plus rapidement du contenu plus efficaces pour leurs e-mails et aide les entreprises à mettre en place rapidement les meilleures pratiques grâce à des modèles de cadence et à des e-mails générés automatiquement. Les vendeurs peuvent désormais passer d'une page blanche à un modèle d'e-mail avec une proposition de valeur intéressante et un appel à l'action dans leurs cadences. Grâce au texte généré par l'IA, les vendeurs peuvent libérer leur productivité et consacrer plus de temps aux activités de vente principales qui les aident à développer leur réseau et à conclure plus d'affaires plus rapidement. Prise en charge multilingue de la plateforme complète : la plateforme Salesloft est désormais disponible en français, allemand et espagnol. En plus des traductions des expressions de la langue maternelle, la localisation de la plateforme inclut également les formats de date et d'heure ainsi que les devises afin de soutenir les entreprises internationales qui utilisent l'engagement des ventes dans plusieurs régions. Permettre aux vendeurs de travailler dans leur langue maternelle permet d'améliorer l'efficacité de leur travail, d'accroître la confiance entre les vendeurs et les acheteurs, d'accélérer le cycle de vente, de réduire le temps de démarrage pour les nouveaux vendeurs et d'aider les clients à atteindre plus facilement leurs objectifs de chiffre d'affaires.

« Salesloft est un partenaire très apprécié qui continue de prouver son engagement pour notre succès en tant que client, a déclaré Nicolas Ferreira, responsable des ventes internes chez JobTeaser. Salesloft a déjà changé la donne en nous aidant à atteindre nos objectifs. Maintenant que la plateforme Salesloft est disponible dans la langue maternelle de notre équipe de vente, elle va libérer la productivité des vendeurs et accélérer davantage le processus de vente. Nous sommes impatients de voir les conséquences pour notre entreprise et notre capacité à atteindre nos objectifs. »

« Les équipes de vente sont confrontées à un environnement de vente difficile et doivent travailler avec un ensemble de technologies disparates. Il existe un potentiel énorme pour rendre le flux de travail d'un vendeur plus facile et plus efficace, et c'est la mission de l'équipe produit de Salesloft. Ce printemps, nous lançons des innovations sur l'ensemble de la plateforme pour y parvenir, notamment un nouveau tableau de bord des résultats qui permet aux responsables de comptes et aux gestionnaires d'avoir une vue d'ensemble de leur travail, a indiqué Ellie Fields, responsable des produits et de l'ingénierie chez Salesloft. Nous lançons le texte génératif par l'IA pour aider les clients de Salesloft à réaliser de la valeur plus rapidement. Nous proposons une localisation multilingue de la plateforme ; nous sommes très heureux d'être la première plateforme du secteur à prendre totalement en charge les entreprises internationales. Notre équipe a également continué à ajouter des fonctionnalités aux conversations et aux prévisions, y compris des mises à jour majeures dans cette version. »

Voici d'autres améliorations apportées à la plateforme :

Amélioration des résultats commerciaux grâce à un tableau de bord des résultats amélioré : le tableau de bord des résultats donne désormais une vision plus complète des indicateurs qui influent sur les objectifs de chiffre d'affaires. Les gestionnaires de première ligne et les responsables des ventes peuvent désormais suivre les performances des équipes et des individus par rapport aux résultats clés, tels que les revenus gagnés, les opportunités créées et les réunions organisées. Ils peuvent également analyser plus en détail les facteurs qui influencent les performances et les domaines dans lesquels un soutien supplémentaire est nécessaire pour améliorer les résultats.

le tableau de bord des résultats donne désormais une vision plus complète des indicateurs qui influent sur les objectifs de chiffre d'affaires. Les gestionnaires de première ligne et les responsables des ventes peuvent désormais suivre les performances des équipes et des individus par rapport aux résultats clés, tels que les revenus gagnés, les opportunités créées et les réunions organisées. Ils peuvent également analyser plus en détail les facteurs qui influencent les performances et les domaines dans lesquels un soutien supplémentaire est nécessaire pour améliorer les résultats. Tirez un meilleur parti de vos conversations : nous facilitons davantage la tâche des clients en leur permettant de participer au flux de travail des ventes. Ce nouveau format permet d'extraire plus rapidement des informations sur les réunions en moins de clics. Le temps de parole est indiqué à côté des enregistrements vidéo, tandis que les transcriptions défilent automatiquement en même temps que les enregistrements, ce qui permet aux responsables des ventes d'obtenir exactement ce qu'ils recherchent, le tout dans un affichage unique.

nous facilitons davantage la tâche des clients en leur permettant de participer au flux de travail des ventes. Ce nouveau format permet d'extraire plus rapidement des informations sur les réunions en moins de clics. Le temps de parole est indiqué à côté des enregistrements vidéo, tandis que les transcriptions défilent automatiquement en même temps que les enregistrements, ce qui permet aux responsables des ventes d'obtenir exactement ce qu'ils recherchent, le tout dans un affichage unique. Intégration de l'API Conversations pour Microsoft Teams : cette prochaine intégration permettra aux utilisateurs de Microsoft Teams de supprimer le robot de réunion et de bénéficier d'une expérience d'entreprise plus performante et plus fiable.

cette prochaine intégration permettra aux utilisateurs de Microsoft Teams de supprimer le robot de réunion et de bénéficier d'une expérience d'entreprise plus performante et plus fiable. Capacités de prévision supplémentaires pour les scénarios GTM complexes : la sortie de la fonction de prévision Salesloft Forecast l'année dernière a permis aux clients de Salesloft d'obtenir une visibilité en temps réel de leur pipeline, de concrétiser leurs idées et de respecter les capacités des équipes. Les clients disposent désormais d'une plus grande flexibilité pour établir des prévisions par segment, comme les nouvelles réservations, les désabonnements, les renouvellements, la région, le profil du client ou le type de produit. Ils peuvent également établir des prévisions en fonction du niveau de confiance, notamment « meilleure situation » ou « engagement », établir des prévisions pour les périodes futures et élaborer des scénarios en excluant les opérations qui ne seront pas conclues dans un délai donné. Ainsi, quel que soit le mode de vente d'une entreprise cliente, Salesloft peut l'aider à faire des prévisions en toute confiance.

À propos de Salesloft

Salesloft aide les équipes de vente à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la seule plateforme complète d'engagement commercial disponible sur le marché. Salesloft est le seul endroit où les vendeurs et les gestionnaires peuvent se rendre pour exécuter toutes leurs tâches de vente numérique, communiquer avec les acheteurs, savoir quoi faire par la suite, faire des prévisions avec précision, et obtenir le soutien et les informations dont ils ont besoin pour conclure plus de transactions. Des milliers d'équipes commerciales parmi les plus performantes au monde, comme celles de Google, 3M, IBM, Shopify, Square et Cisco, augmentent leur chiffre d'affaires grâce à Salesloft. Pour en savoir plus, rendez-vous sur salesloft.com.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Leah Ward

Directrice des Communications

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1709019/Salesloft_Logo.jpg

SOURCE Salesloft