Salon ISE 2020 : les solutions d'affichage commercial de BOE mettent en valeur les scénarios d'application

AMSTERDAM, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Le salon des solutions professionnelles de l'audiovisuel et des systèmes d'intégration le plus influent d'Europe, Integrated Systems Europe 2020 (ISE 2020), a débuté le 11 février 2020 au centre de conventions et d'expositions RAI Amsterdam. Figurant parmi les milliers d'exposants de produits et technologies de pointe, BOE (000725.SZ / 200725.SZ) a présenté ses solutions intelligentes pour la vente au détail, le transport et les conférences entre autres solutions innovantes, invitant ainsi les visiteurs à découvrir une toute nouvelle expérience de vie intelligente.

L'application de solutions de transport intelligentes au quotidien représente l'attrait de la technologie. À l'occasion de l'ISE 2020, BOE a présenté sa fenêtre intelligente alimentée par sa toute nouvelle technologie capable d'ajuster automatiquement la transmittance en fonction de l'environnement. En faisant valoir sa créativité, la société a intégré une large gamme de produits à des scénarios de transport, notamment des écrans commerciaux affichant des informations multimédias, de gares et d'activités en temps réel et des affichages sur papier électronique économes en énergie et à double face où les annonces peuvent être rapidement actualisées, permettant ainsi aux gens de profiter de la commodité du transport intelligent. À ce jour, les produits et technologies d'affichage innovants de BOE ont trouvé une utilité dans plus de 80 % des réseaux ferroviaires à grande vitesse et des métros dans 22 villes chinoises, mais également dans des métros en Russie, en Italie et d'autres pays.

Au salon ISE 2020, les solutions de vente au détail intelligentes de BOE ont grandement retenu l'attention du public. Grâce à des solutions d'affichage commercial substituant les vignettes et les affiches imprimées classiques telles que des murs vidéo dont la largeur du cadre est d'à peine 0,88 mm (les plus étroits au monde), une gamme d'écrans à barre adaptés à plusieurs scénarios d'application, ou encore, des solutions d'affichage dynamique alimentées par l'IA, les solutions de BOE pour la vente au détail dynamisent les supermarchés et les grands magasins avec l'aide de logiciels d'arrière plan (backend). En exploitant des caméras intelligentes équipées de ses technologies innovantes de reconnaissance d'image et de big data, ces solutions permettent non seulement d'offrir une véritable expérience d'achat en libre-service à travers la recommandation intelligente de produits, mais également d'améliorer l'efficacité de la gestion des magasins en permettant de mieux gérer les stocks sur les étagères et en fournissant une analyse des flux de passagers ainsi que des systèmes de gestion des données.

Lors de l'événement, les visiteurs ont également eu l'occasion de se familiariser directement avec les solutions de conférence intelligentes de BOE, qui représentent aujourd'hui la tendance émergente de méthodes de travail flexibles appuyées par la technologie. Sa solution de bureau intelligent à papier électronique, une alternative aux cartes de visite et aux panneaux de salle classiques pour les conférences, offre la possibilité d'une mise à jour multicible à distance et un usage répété, réduisant ainsi la consommation de papier tout en créant un environnement de bureau intelligent, efficace et respectueux de l'environnement. En outre, son système de conférence moderne permet de collaborer et de communiquer à l'intérieur et à l'extérieur d'un établissement, et peut être utilisé dans un large éventail de scénarios comme des réunions de travail et commerciales.

À une époque où tout est interconnecté, BOE est en train de révolutionner la vie intelligente avec ses solutions IdO innovantes en appliquant ses technologies d'affichage et de détection avant-gardistes à un large éventail de scénarios afin de créer des possibilités illimitées pour l'avenir.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971336/BOE_LOGO_Logo.jpg

SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.