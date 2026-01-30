SAMARITAN'S PURSE DESPLIEGA EQUIPOS DE RESPUESTA EN CASO DE DESASTRES DESPUÉS DE LA TORMENTA INVERNAL FERN

Samaritan's Purse

Jan 30, 2026, 09:57 ET

BOONE, N.C., 30 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Samaritan's Purse ha desplegado tres equipos de respuesta en caso de desastres a las áreas más afectadas en Mississippi, Luisiana y Tennessee después de un poderoso sistema de tormentas invernales que inundó el sureste. La lluvia helada y aguanieve provocaron niveles peligrosos de acumulación de hielo, lo que trajo extensos daños a los árboles y al sistema eléctrico. Tristemente, más de dos docenas de personas perdieron la vida en relación con la tormenta y cientos de miles de personas aún están sin energía eléctrica.

La Tormenta Invernal Fern
Los equipos de evaluación de Samaritan's Purse comenzaron a recorrer las áreas más afectadas a principios de esta semana cuando las condiciones lo permitieron. Ahora, las unidades de ayuda en caso de desastres, camiones con remolque cargados con herramientas y equipos de emergencia, se encuentran en camino y los primeros equipos de voluntarios comenzarán a trabajar el viernes en Oxford, Mississippi; West Monroe, Luisiana; Corinth, Mississippi, y el condado de McNairy, Tennesse.

"Esta enorme tormenta invernal ha dejado a muchas familias luchando contra una increíble acumulación de hielo en un clima extremadamente frío", dijo Franklin Graham, presidente de Samaritan's Purse. "Nos dolemos con aquellos que han perdido a sus seres queridos. A medida que el hielo comienza a descongelarse, se enfrentan a árboles derribados y se preguntan qué harán. Por eso queremos acompañar a las familias para ayudarlas a limpiar y recordarles que Dios las ama y que no están solas".

Mañana, los voluntarios de Samaritan's Purse de todo el país comenzarán a servir a las familias en las tres ubicaciones y limpiarán escombros, quitarán árboles caídos y mucho más, todo mientras comparten la esperanza en Jesucristo.

Con sede en Boone, Carolina del Norte, Samaritan's Purse responde a las necesidades físicas y espirituales de personas en situaciones de crisis, especialmente en lugares donde hay pocos en el lugar. Liderados por el presidente y director ejecutivo Franklin Graham, Samaritan's Purse trabaja en más de 100 países para brindar ayuda a las víctimas de guerras, enfermedades, desastres, pobreza, hambruna y persecución. Para obtener más información, visite SamaritansPurse.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873504/Winter_Storm_Fern_Pitch_Cover_Photo.jpg 
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1421745/5744334/SP.jpg

FUENTE Samaritan's Purse

