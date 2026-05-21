Samaritan's Purse responde al mortal brote de ébola en la República Democrática del Congo.

BOONE, N.C., 21 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ante el aumento de casos de ébola en la República Democrática del Congo, Samaritan's Purse responde en el nombre de Jesús. Esta organización cristiana internacional de ayuda humanitaria está trabajando para desplegar un equipo de respuesta para asistencia en caso de desastres a esta nación tan afectada. El primer equipo estará integrado por un especialista en brotes epidémicos, un especialista en prevención y control de infecciones, un ingeniero y personal médico. Este equipo altamente capacitado comenzará a coordinar la respuesta médica en la región y brindará apoyo a los hospitales misioneros locales para establecer protocolos eficaces de prevención y control de infecciones.

República Democrática del Congo, respuesta al ébola 2018/2019 — Samaritan’s Purse estableció un centro de tratamiento del ébola en la República Democrática del Congo, donde trató a más de 600 pacientes y continuó educando a las comunidades sobre las mejores prácticas para ayudar a detener la propagación de la enfermedad.

Mientras Samaritan's Purse coordina con funcionarios gubernamentales en la República Democrática del Congo, la organización también está preparando un centro de tratamiento del ébola para su despliegue, así como equipos de protección personal para ayudar a mantener seguros al personal y al personal médico de los hospitales colaboradores de nuestro ministerio.

"Samaritan's Purse lleva más de una década luchando contra el ébola, y no vamos a parar ahora. Haremos todo lo posible por salvar vidas", declaró Franklin Graham, presidente de Samaritan's Purse . "Queremos que la gente sepa que Dios los ama y que no están solos".

Samaritan's Purse tiene una larga trayectoria en la respuesta a enfermedades infecciosas, como el ébola, el cólera, la difteria y el COVID-19. Durante el punto más alto del brote de ébola en Liberia en 2014, Samaritan's Purse abrió un centro de tratamiento del ébola, donde brindó atención directa a los pacientes, y combatió las tasas de infección mediante capacitación en higiene y educación preventiva en las comunidades afectadas. A través de una campaña masiva de educación pública, que incluyó a miles de líderes religiosos, Samaritan's Purse proporcionó información vital a más de 1.6 millones de personas. Cuatro años después, Samaritan's Purse estableció un centro de tratamiento del ébola en la República Democrática del Congo, donde se trataron a más de 600 pacientes y continúa educando a las comunidades sobre las mejores prácticas para ayudar a detener la propagación de esta enfermedad.

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Entrevista a John Freyler, capellán de Samaritan's Purse

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SOBRE SAMARITAN'S PURSE

Con sede en Boone, Carolina del Norte, Samaritan's Purse es una organización cristiana internacional de ayuda humanitaria que atiende las necesidades físicas y espirituales de las personas afectadas por desastres y situaciones de crisis, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Dirigida por su presidente y director ejecutivo, Franklin Graham, Samaritan's Purse trabaja en más de 100 países para brindar ayuda a las víctimas de guerras, desastres, enfermedades, pobreza, hambruna y persecución. Para más información, visite SamaritansPurse.org .

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FUENTE Samaritan's Purse