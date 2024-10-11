三获艾美奖的演说家Gaby Natale在硅谷为Google发表主题演讲

加州硅谷, Oct. 11, 2024 /美通社/ -- 三获艾美奖的记者、畅销书作家兼领导力演讲者Gaby Natale与Google合作，在这家科技巨头的硅谷园区发表了一场鼓舞人心的主题演讲。Natale与Google的员工分享了她开创性的领导理念，并就在当今瞬息万变的世界中打破壁垒、重新定义过时的领导力模式的重要作用发表了变革性的见解。

在主题演讲中，Natale探讨了领导者如何培养开拓精神，从而促进创新、包容性和韧性的提升。她结合自身的研究和打破壁垒的亲身经历，阐述了挑战过时的领导力模式以及拥抱充满可能性的未来的重要性。

三获艾美奖的主讲人Gaby Natale

"开创性领导力不仅仅意味着敢为人先， 而是要重新定义什么是可能的，拥抱变化，并有勇气以真诚和目标引领方向，"Natale说道。"Google对创新和包容性的承诺与我的信念一致：当我们创造出每个人都拥有归属感的空间时，我们就能释放出最大的潜能。"

Google一直致力于培养归属感文化，这在讨论中占据核心地位，这也与Natale所传递的信息相呼应：创造包容性的环境，使每个人都能蓬勃发展。Google的使命是整合全球信息，让所有人可以访问并从中受益，其通过Search、Maps、Gmail、Android、Google Play、Google Cloud、Chrome和YouTube等产品和平台，持续影响着全球数十亿人的生活。

作为Alphabet Inc.的子公司，Google仍是全球最知名、最具影响力的公司之一，塑造着数十亿人的日常生活。

关于Gaby Natale和AGANARmedia

Gaby Natale相信打破壁垒的力量。并且她身体力行着她所宣扬的理念。

作为第一位三度蝉联日间时段艾美奖的拉美裔女性（身兼其节目的主持人和执行制片人），第一位由HarperCollins出版社领导力部门出版作品的拉美裔作家，以及为数不多用英语为自己的有声读物配音的外国出生的作家，Gaby在领导力领域创造了多项"第一"。

作为广受欢迎的思想领袖和励志演说家，Gaby曾在《财富》500强企业、联合国以及她自己的TEDx演讲中分享她的励志故事，鼓励代表性不足的少数群体开拓进取，成为世界上尚不多见的先驱。

《人物》（People）杂志将Natale评为"25位最具影响力的拉美裔女性"之一，并对其从地毯仓库里的地方电视台节目起步，到成为美国历史上唯一一位三度蝉联日间时段艾美奖的拉美裔女性的励志故事进行了重点报道。她的第一本书《The Virtuous Circle》由HarperCollins出版，一经上市便成为畅销书，荣登Amazon新书榜三个不同类别（商业、励志和自助）的榜首，这也让她的人气进一步提升。

Natale同时也是AGANARmedia的创始人，这是一家专注于拉美裔市场的营销公司，其客户包括Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit和Amazon等《财富》500强企业。在数字世界，她拥有庞大的粉丝群体，YouTube观看量超过5200万，社交媒体粉丝超过25万。

Natale是性别与多元化议题的坚定倡导者，并经常与Susan G. Komen和Voto Latino等非营利机构合作。

她曾登上Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision和Latino Leaders杂志等媒体。Natale在媒体中塑造了拉美裔LGBTQ青年形象并因此获得NALIP的Digital Trailblazer Award和GLAAD Media Award提名。

Natale拥有University of San Andres国际关系学士学位和新闻学硕士学位。在开启电视事业之前，Natale曾在德克萨斯大学（University of Texas）教授传播学和新闻学课程。

AGANAR Media