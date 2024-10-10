三屆艾美獎得主 Gaby Natale 在矽谷為 Google 擔任主講嘉賓

加州矽谷2024年10月10日 /美通社/ -- 三度榮獲艾美獎的記者、暢銷作家和領導力演說家 Gaby Natale 與 Google 合作，在這家科技巨頭的矽谷園區發表了一場充滿力量的主題演講。Natale 將她的開創性領導力信息傳帶到 Google，分享了變革性的見解，認為打破障礙和重新定義過時領導模式在當今快速變化世界中至關重要。

在主題演講中，Natale 探討領導者應如何擁抱開創精神，以促進創新、包容性和韌性。她借助自己在打破障礙方面的研究和個人經驗，解釋挑戰過時的領導模式並擁抱未來可能性之重要性。

三度榮獲艾美獎的主講嘉賓 Gaby Natale

「開創性領導力不單是成為第一。這關係到重新定義可能性、擁抱變革，並有勇氣以真實性和目的性來引領。」Natale 表示，「Google 對創新和包容性的承諾與我的信念不謀而合，當我們創造出屬於每個人的空間，我們就能發揮最大的潛力。」

討論的核心是 Google 對持續培養歸屬文化的貢獻，這與 Natale 所傳達的訊息不謀而合，即創造包容的環境，讓個人得以茁壯成長。該公司的使命是組織全世界的資訊，並使其普及和有用，這項使命透過搜尋、地圖、Gmail、Android、Google Play、Google Cloud、Chrome 和 YouTube 等產品和平台，持續影響著全球數十億人。

作為 Alphabet Inc. 的子公司，Google 一直是全球最知名和最具影響力的公司之一，幫助塑造數十億人的日常生活。

關於 Gaby Natale 和 AGANARmedia

Gaby Natale 堅信能突破障礙。她自己就體現了這種精神。

作為第一位連續贏得 3 屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性（作為她自己節目的主持人及執行製作人），第一位在 HarperCollins' Leadership 部門出版作品的西班牙裔作家，以及少數以英語講述有聲書的出生於外國的作家之一，Gaby 在領導者領域亦有過成為「第一個像她的人」的經歷。

作為受人追捧的思想領袖及勵志演說家，Gaby 在財富 500 強企業、聯合國及她個人的 TEDx 講座中分享了她的啟發性訊息，鼓勵少數族群去開拓，創造他們在世上（還）沒能看到的成就。

《People》雜誌將 Natale 評為「25 位最有影響力的拉丁裔女性」之一，重點講述了她的勵志故事：從始於地毯倉庫的本地電視節目，到成為美國歷史上唯一連續贏得三屆 Daytime EMMY 獎的拉丁裔女性。她在 HarperCollins 出版第一本書《The Virtuous Circle》後，知名度進一步提高，該書一經出版便成為即時暢銷書，在 Amazon 3 個不同類別（商業、啟發性及自我幫助）的新書排行榜上名列前茅。

Natale 還創辦了 AGANARmedia，這是一間市場營銷公司，主要面向西班牙裔受眾，服務於財富 500 強公司，如 Hilton Worldwide、Sprint、AT&T、eBay、Intuit 和 Amazon 等。在網絡上，她擁有龐大的粉絲群，在 YouTube 上有逾 5200 萬次瀏覽量，在社交媒體上擁有超過 25 萬的關注者。

作為堅定的多元性別擁護者，Natale 經常與非營利組織合作，如 Susan G. Komen 和 Voto Latino。

Forbes、CNN、Buzzfeed、NBC News、Univision 和《Latino Leaders》雜誌都報道過 Natale。她亦是 NALIP 的 Digital Trailblazer 獎得主，因其在媒體上對拉丁裔 LGBTQ 年輕人的描述，她獲得了 GLAAD Media Award 的提名。

Natale 擁有聖安德烈斯大學（University of San Andres）國際關係學士學位和新聞學碩士學位。在進入電視工作職涯之前，Natale 曾在德薩斯大學教授新聞與傳播學課程。

AGANAR Media