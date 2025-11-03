Sandstone Easydrip™ Plus avec Hextra Tech™ Hexagonal Broad Hub permet des injections d'insuline plus régulières et plus confortables

SHANGHAI, 3 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Un article révisé par des pairs, rédigé par des chercheurs de l'Université de Shanghai pour la science et la technologie (USST) et publié dans une revue internationale d'ingénierie biomédicale, rapporte que l'embout hexagonal Hextra Tech™ à large plateforme utilisé dans les aiguilles de stylo Sandstone Easydrip™ Plus améliore la stabilité de l'injection et le confort de l'utilisateur par rapport aux embouts étroits conventionnels lors d'essais sur banc de laboratoire. L'étude a mesuré une plus faible déformation de l'aiguille et une plus grande résistance à l'inclinaison sous charge, des caractéristiques qui permettent de maintenir l'aiguille plus proche de la perpendiculaire pour une délivrance sous-cutanée plus cohérente. Ces résultats techniques sont cohérents avec la logique de conception des facteurs humains du produit.

"Pour les personnes qui s'injectent quotidiennement, une aiguille de stylo qui reste stable et qui est douce au toucher peut réduire l'anxiété et favoriser l'observance", a déclaré un porte-parole de Sandstone. "Hextra Tech™ a été conçu pour donner aux utilisateurs un meilleur contrôle à la maison et en déplacement."

Ce qui distingue Easydrip™ Plus

Stabilisation du moyeu Hextra Tech™ - Large plateforme à six facettes qui stabilise le stylo lors de l'insertion, contribuant à réduire le vacillement et le risque de flexion/rupture lors de l'auto-injection.

Voie de pénétration contrôlée - La géométrie est conçue pour favoriser une entrée perpendiculaire et éviter l'administration intramusculaire, ce qui renforce la fiabilité de l'administration à domicile.

Capuchons intérieurs et extérieurs élargis - Capuchons ergonomiques faciles à saisir, conçus pour une manipulation sûre et un rebouchage d'une seule main, tout en aidant à prévenir les piqûres accidentelles.

Insertion en douceur - La canule multi-facettes polie à paroi fine et lubrifiée au silicone permet une entrée en douceur, avec peu de force, et un débit fiable.

Gamme pratique - A usage unique, stérilisé ; disponible en plusieurs calibres et longueurs ; compatible avec les stylos à insuline les plus répandus.

Pourquoi c'est important

La stabilité et le confort du stylo-aiguille influencent directement la confiance et l'adhésion de l'utilisateur. Un concentrateur qui résiste à l'inclinaison peut minimiser l'administration hors cible et aider à rendre les auto-injections fréquentes plus faciles à gérer - des résultats pour lesquels Easydrip™ Plus a été conçu.

Aperçu de la réglementation

Certification ISO 13485 QMS.

Conformité CE (MDR 2017/745).

États-Unis : Réglementé par la FDA ; les allégations suivent les règles de la FDA.

Autres régions : les approbations et la disponibilité varient - contactez-nous pour plus de détails.

À propos de Sandstone et SteriLance

Sandstone Medical est la marque de SteriLance Medical spécialisée dans le traitement du diabète. Elle développe des aiguilles de stylo, des lancettes de sécurité et des autopiqueurs en mettant l'accent sur l'ingénierie des facteurs humains. SteriLance cite plus de 200 brevets et une empreinte commerciale mondiale.

Marques et notes : Easydrip™ et Hextra Tech™ sont des marques déposées de SteriLance Medical. Les tests sur banc d'essai sont des évaluations en laboratoire ; l'expérience individuelle peut varier. Respectez toujours le mode d'emploi et les conseils des professionnels de la santé.

Informations supplémentaires : en.sandstonemed.com | en.sterilance.com • Demandes de renseignements des médias et de la distribution : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802326/Sandstone_Easydrip__Plus_pen_needle_features_patented_Hextra_Tech__broad.jpg