Sandstone Easydrip™ Plus con Hextra Tech™ y cabezal hexagonal ancho proporciona inyecciones de insulina más estables y cómodas

SHANGHÁI, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un artículo revisado por pares, realizado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái (USST) y publicado en una revista internacional de ingeniería biomédica, informa que el conector hexagonal de plataforma ancha Hextra Tech™, utilizado en las agujas para pluma Sandstone Easydrip™ Plus, mejora la estabilidad de la inyección y la comodidad del usuario en comparación con los conectores estrechos convencionales, según pruebas de laboratorio. El estudio midió una menor deformación de la aguja y una mayor resistencia a la inclinación bajo carga, características que ayudan a mantener la aguja más perpendicular para una administración subcutánea más uniforme. Estos hallazgos de ingeniería son coherentes con el diseño ergonómico del producto.

«Para quienes se inyectan a diario, una aguja para pluma que se mantenga estable y sea suave puede reducir la ansiedad y favorecer la adherencia al tratamiento», afirmó un portavoz de Sandstone. «Hextra Tech™ se diseñó para brindar a los usuarios mayor control tanto en casa como fuera de ella».

Qué es lo que diferencia a Easydrip™ Plus

Estabilización del cabezal Hextra Tech™: Plataforma ancha de seis facetas que estabiliza la pluma durante la inserción, reduciendo la oscilación y el riesgo de flexión o rotura durante la autoinyección.

Trayectoria de penetración controlada: Geometría optimizada para una entrada perpendicular y para evitar la administración intramuscular, lo que garantiza una dosificación fiable en el hogar.

Tapas internas y externas ampliadas: Tapas ergonómicas de fácil agarre diseñadas para un manejo seguro y un cierre con una sola mano, que además ayudan a prevenir pinchazos accidentales.

Inserción suave: Cánula multifacetada pulida de pared delgada con lubricación de silicona que permite una entrada suave y sin esfuerzo, y un flujo constante.

Gama práctica: De un solo uso, esterilizada; disponible en varios calibres y longitudes; compatible con las plumas de insulina más utilizadas.

Por qué es importante

La estabilidad y la comodidad de la aguja del bolígrafo influyen directamente en la confianza y la adherencia del usuario. Un cabezal que evita la inclinación minimiza la administración fuera del objetivo y facilita la autoinyección frecuente; resultados que Easydrip™ Plus está diseñado para favorecer.

Panorama regulatorio

Certificación ISO 13485 del Sistema de Gestión de la Calidad.

Conformidad CE (MDR 2017/745).

Estados Unidos: Regulado por la FDA; las declaraciones cumplen con la normativa de la FDA.

Otras regiones: Las aprobaciones y la disponibilidad varían; contáctenos para obtener información local.

Acerca de Sandstone and SteriLance

Sandstone Medical es la marca de SteriLance Medical dedicada al cuidado de la diabetes. Desarrolla agujas para pluma de insulina, lancetas de seguridad y dispositivos de punción, con especial atención a la ingeniería de factores humanos. SteriLance cuenta con más de 200 patentes y presencia comercial global.

Marcas registradas y notas: Easydrip™ y Hextra Tech™ son marcas registradas de SteriLance Medical. Las pruebas de laboratorio son evaluaciones realizadas en laboratorio; la experiencia individual puede variar. Siga siempre las instrucciones de uso y las indicaciones de los profesionales sanitarios.

