Sandstone Easydrip™ Plus mit Hextra Tech™ Sechseckiger breiter Nabe liefert stabilere, komfortablere Insulininjektionen

SHANGHAI, Nov. 3, 2025 /PRNewswire/ -- Ein von Experten begutachteter Artikel von Forschern der University of Shanghai for Science and Technology (USST), der in einer internationalen Fachzeitschrift für biomedizinische Technik veröffentlicht wurde, berichtet, dass die hexagonale Hextra Tech™-Nabe mit breiter Plattform, die in Sandstone Easydrip™ Plus Pen-Nadeln verwendet wird, die Injektionsstabilität und den Benutzerkomfort im Vergleich zu herkömmlichen schmalen Naben in Labortests verbessert. In der Studie wurden eine geringere Verformung der Nadel und eine höhere Kippsicherheit unter Belastung gemessen - Eigenschaften, die dazu beitragen, dass die Nadel näher an der Senkrechten bleibt und somit eine gleichmäßigere subkutane Applikation ermöglicht. Diese technischen Erkenntnisse stehen im Einklang mit den Grundprinzipien des Produktdesigns für menschliche Faktoren.

Sandstone Easydrip™ Plus pen needle features the patented Hextra Tech™ broad hub for improved stability and comfort.

"Für Menschen, die täglich injizieren, kann eine Pen-Nadel, die stabil bleibt und sich sanft anfühlt, Ängste reduzieren und die Adhärenz unterstützen", so ein Sprecher von Sandstone. "Hextra Tech™ wurde entwickelt, um den Nutzern zu Hause und unterwegs mehr Kontrolle zu geben."

Was Easydrip™ Plus auszeichnet

Hextra Tech™ Nabenstabilisierung - Eine breite Plattform mit sechs Facetten, die den Pen während des Einführens stabilisiert und so das Wackeln und die Gefahr des Verbiegens/Brechens bei der Selbstinjektion reduziert.

Kontrollierter Penetrationsweg - Die Geometrie ist so abgestimmt, dass ein senkrechter Eintritt unterstützt und eine intramuskuläre Verabreichung vermieden wird, wodurch eine zuverlässige Dosierung zu Hause unterstützt wird.

Vergrößerte Innen- und Außenkappen - Die griffigen, ergonomischen Kappen sind für eine sichere Handhabung und ein einhändiges Wiederverschließen konzipiert und schützen vor versehentlichem Steckenbleiben.

Sanftes Einführen - Die dünnwandige, polierte Facettenkanüle mit Silikonschmierung unterstützt ein sanftes, kraftarmes Einführen und einen zuverlässigen Fluss.

Praktisches Sortiment - Einmalgebrauch, sterilisiert; in verschiedenen Stärken und Längen erhältlich; kompatibel mit den gängigsten Insulinpens.

Darum ist das wichtig

Die Stabilität und der Komfort der Pen-Nadel haben einen direkten Einfluss auf das Vertrauen und die Adhärenz der Anwender. Eine Nabe, die dem Kippen widersteht, kann die Zielabweichung minimieren und dazu beitragen, dass häufige Selbstinjektionen leichter zu handhaben sind - Ergebnisse, die Easydrip™ Plus unterstützen soll.

Regulatorische Momentaufnahme

ISO 13485 QMS zertifiziert.

CE-Konformität (MDR 2017/745).

USA: FDA-reguliert; Angaben folgen den FDA-Regeln.

Andere Regionen: Zulassungen und Verfügbarkeit variieren - fragen Sie uns nach den örtlichen Gegebenheiten.

Über Sandstone und SteriLance

Sandstone Medical ist die Diabetes-Marke von SteriLance Medical und entwickelt Pen-Nadeln, Sicherheitslanzetten und Stechhilfen mit dem Schwerpunkt auf Human Factors Engineering. SteriLance verweist auf mehr als 200 Patente und eine weltweite kommerzielle Präsenz.

Markenzeichen und Hinweise: Easydrip™ und Hextra Tech™ sind Marken von SteriLance Medical. Prüfstandstests sind Laborauswertungen; individuelle Erfahrungen können variieren. Befolgen Sie stets die Gebrauchsanweisung und die Anweisungen des medizinischen Personals.

Weitere Informationen: en.sandstonemed.com | en.sterilance.com • Anfragen für Medien und Vertrieb: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802326/Sandstone_Easydrip__Plus_pen_needle_features_patented_Hextra_Tech__broad.jpg