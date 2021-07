Sanduíches sem peixe e sem pesca: Sanduíches gratuitos à base de vegetais desafiam Subway no food truck OurWay da Good Catch®

Com uma recente investigação do New York Times sobre os sanduíches de atum do Subway, que revelou que não havia nenhum DNA de atum nos sanduíches de atum analisados, a Good Catch assumiu a missão de espalhar a notícia sobre saborosos frutos do mar à base de vegetais e provar que não há nada de suspeito quando se trata de seu atum 100% livre de peixe — o único atum que é verdadeiramente sustentável.

Essas notícias também acompanham o recente lançamento do documentário da Netflix Seaspiracy, que revelou que, se continuarmos a praticar a pesca excessiva da forma que estamos fazendo, as populações de quase todos os frutos do mar entrarão em colapso até 2050[1].

O food truck OurWay da Good Catch fará uma turnê por locais de destaque em Londres, Reino Unido; Nova York; e Austin, Texas, na quinta-feira, 15de julho.

Apenas por um dia, os food trucks de sanduíches especiais oferecerão aos transeuntes, gratuitamente, sanduíches de atum à base de vegetais da Good Catch, sem pesca (ou pesca acessória!). Veganos, vegetarianos e carnívoros são todos bem-vindos. Os sanduíches são deliciosos e para todos degustarem, sem absolutamente nenhum traço de DNA de atum ou DNA de quaisquer outros animais marinhos.

Chad Sarno, cofundador da Good Catch, observou: "Nossa missão é fazer frutos do mar à base de vegetais que façam bem para o mar e para toda forma de vida que o chame de lar. A pesca massiva em escala comercial é uma das atividades mais destrutivas em nossos oceanos. Podemos melhorar. Estamos aqui para oferecer ótimas alternativas com sabor de frutos do mar sem pesca acessória, mercúrio ou danos ambientais. Com as notícias sobre o Subway preenchendo as manchetes no mundo todo, esse é o momento perfeito para informar as pessoas de que há uma maneira melhor de apreciar o sabor e a experiência dos deliciosos frutos do mar sem causar dano a nossos oceanos. Queremos incentivar o Subway e outras empresas a adicionar opções sem peixe para o benefício de todos."

A Good Catch é uma empresa de alimentos inovadora orientada por chefs que fabrica deliciosos frutos do mar à base de vegetais sem pescar, inclusive atum à base de vegetais. Sua mistura de ervilha, grão-de-bico, lentilha, soja, fava e feijão branco proporciona o rico sabor e a delicada textura dos frutos do mar.

Pessoas que quiserem participar da missão "sem peixe" podem simplesmente criar suas próprias receitas em casa e compartilhar uma foto marcando @goodcatchfoods para incentivar o @subway a se tornar #FishFreeForGood (sem peixe para sempre).

