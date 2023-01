Sanofi Selects THREAD est un fournisseur mondial d'essais cliniques décentralisés

Collaboration visant à soutenir l'engagement de Sanofi à construire une infrastructure de recherche clinique moderne et centrée sur le patient dans l'ensemble de l'entreprise mondiale

CARY, N.C., 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- THREAD, le principal fournisseur de services technologiques et de conseil permettant des évaluations électroniques des résultats cliniques (eCOA) et des essais cliniques décentralisés (DCT), a annoncé aujourd'hui sa collaboration sur cinq ans avec la société innovante mondiale de soins de santé, Sanofi. THREAD sera le seul fournisseur d'essais cliniques décentralisés unifiés (DCT) et de technologies d'évaluation des résultats cliniques électroniques (eCOA) pour la Sanofi's Integrated Patient Platform (IPP), dans le cadre de son programme mondial Act4Patients.

Sanofi a choisi THREAD pour soutenir son engagement à l'échelle de l'entreprise visant à remodeler ses programmes de recherche clinique autour de la technologie avec le pouvoir d'améliorer la diversité, l'inclusion et l'accessibilité pour les patients. La technologie et les services de THREAD permettent des essais cliniques flexibles, centrés sur le patient et inclusifs en fournissant une expérience numérique interconnectée et uniforme aux patients, chercheurs et sites tout au long de leur parcours d'essais cliniques. En tirant parti de la plateforme configurable et de la portée mondiale de THREAD, Sanofi peut mener des études à l'échelle mondiale et améliorer l'accès en personnalisant la conception des essais pour s'aligner sur les besoins des participants et des sites de recherche.

Sanofi a commandé son programme ACT4Patients pour réimaginer fondamentalement la recherche clinique dans tout le continuum de développement afin de permettre aux patients d'accéder plus largement à la recherche clinique par le biais de la technologie et d'approches de recherche innovantes. Sanofi choisit THREAD en tant que seul collaborateur sous sa Integrated Patient Platform pour aider à mener cette transformation numérique, soutenir l'engagement de la société envers la diversité et l'inclusion, et accélérer le calendrier du développement clinique.

« Chez Sanofi, les patients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et cela inclut de les aider à participer à des essais cliniques. Nous sommes ravis de collaborer avec THREAD alors que nous poursuivons notre vision de transformer la recherche clinique par le biais du patient », a déclaré le vice-président sénior de Sanofi, directeur mondial des Sciences et opérations cliniques Lionel Bascles. « Cette collaboration renforcera nos efforts pour connecter et impliquer les patients et les chercheurs alors que nous poursuivons notre mission de décentralisation des essais cliniques et d'étendre ces opportunités qui changent la vie à davantage de patients à travers le monde. »

« La plateforme technologique de THREAD transforme la recherche clinique grâce à sa capacité à accroître l'efficacité, à améliorer l'engagement des patients et, surtout, à permettre aux patients qui n'avaient pas accès aux études de participer à ces études », a déclaré John Reites, PDG de THREAD. « Nous sommes honorés que Sanofi ait choisi THREAD pour soutenir son engagement audacieux et leader du secteur à placer les patients au centre de toutes leurs études par le biais de son programme ACT4Patients. »

