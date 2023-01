Sanofi wählt THREAD als globalen Anbieter von dezentralen klinischen Studien

Kooperation zur Unterstützung von Sanofis Engagement für den Aufbau einer patientenzentrierten, modernen klinischen Forschungsinfrastruktur im gesamten Unternehmen

CARY, North Carolina, 17. Januar 2023 /PRNewswire/ -- THREAD , der führende Technologie- und Beratungsdienstleister, der elektronische klinische Ergebnisbewertungen (eCOA) und dezentralisierte klinische Studien (DCTs) ermöglicht, gab heute seine fünfjährige Zusammenarbeit mit Sanofi , einem innovativen globalen Gesundheitsunternehmen, bekannt. THREAD wird der alleinige Anbieter einer einheitlichen Technologie für dezentralisierte klinische Studien (DCTs) und elektronische klinische Ergebnisbewertungen (eCOAs) für die Integrated Patient Platform (IPP) von Sanofi sein, die Teil des globalen Act4Patients-Programms ist.

Sanofi hat sich für THREAD entschieden, um sein unternehmensweites Engagement für die Neugestaltung seiner klinischen Forschungsprogramme mit Hilfe von Technologien zu unterstützen, die die Vielfalt, die Integration und die Zugänglichkeit für Patienten:innen verbessern können. Die Technologie und die Dienstleistungen von THREAD ermöglichen flexible, patientenzentrierte und integrative klinische Studien, indem sie eine vernetzte und einheitliche digitale Erfahrung für Patienten:innen, Prüfer:innen und Prüfzentren über die gesamte Dauer der klinischen Studien hinweg bieten. Durch die Nutzung der konfigurierbaren Plattform und der globalen Reichweite von THREAD kann Sanofi Studien weltweit durchführen und den Zugang verbessern, indem das Studiendesign an die Bedürfnisse der Forschungsteilnehmer und des Standorts angepasst wird.

Sanofi hat sein Programm ACT4Patients in Auftrag gegeben, um die klinische Forschung über das gesamte Entwicklungskontinuum hinweg grundlegend neu zu gestalten und durch Technologie und innovative Forschungsansätze einen breiteren Zugang der Patienten:innen zur klinischen Forschung zu ermöglichen. Sanofi entschied sich für THREAD als einzigen Kooperationspartner im Rahmen seiner Integrated Patient Platform, um diesen digitalen Wandel voranzutreiben, das Engagement des Unternehmens für Vielfalt und Inklusion zu unterstützen und den Zeitplan für die klinische Entwicklung zu beschleunigen.

„Bei Sanofi stehen die Patienten:innen im Mittelpunkt unseres Handelns - und dazu gehört auch, dass wir sie bei der Teilnahme an klinischen Studien unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit THREAD, da wir unsere Vision verfolgen, die klinische Forschung durch die Perspektive von Patienten:innen zu verändern", sagte Lionel Bascles, Senior Vice President, Global Head of Clinical Sciences & Operations bei Sanofi. „Diese Zusammenarbeit wird unsere Bemühungen verstärken, Patienten:innen und Prüfärzte:innen miteinander zu verbinden und einzubinden, während wir unsere Mission fortsetzen, klinische Studien zu dezentralisieren und diese lebensverändernden Möglichkeiten auf mehr Patienten:innen in der ganzen Welt auszuweiten."

„Die Technologieplattform von THREAD verändert die klinische Forschung durch ihre Fähigkeit, die Effizienz zu steigern, die Patientenbeteiligung zu verbessern und vor allem Patienten:innen, die bisher keinen Zugang zu Studien hatten, die Teilnahme zu ermöglichen", so John Reites, CEO von THREAD. „Wir fühlen uns geehrt, dass Sanofi THREAD ausgewählt hat, um sein mutiges und branchenführendes Engagement zu unterstützen, mit seinem ACT4Patients-Programm die Patienten:innen in den Mittelpunkt aller Studien zu stellen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie THREAD eine patientenzentrierte, moderne Infrastruktur für die klinische Forschung im gesamten Sanofi-Konzern unterstützt: threadresearch.com .

THREAD® ist die branchenführende dezentrale Forschungsplattform, die Studien für jeden und überall ermöglicht. Die einzigartige Kombination aus klinischer Forschungstechnologie und Beratungsdienstleistungen unterstützt Biopharma- und CRO-Unternehmen bei der Entwicklung, dem Betrieb und der Skalierung von Forschungsstudien der nächsten Generation und elektronischen Programmen zur Bewertung klinischer Ergebnisse (eCOA) für Teilnehmende, Standorte und Studienteams. Durch seine umfassende Plattform und wissenschaftliche Expertise unterstützt THREAD Studien, die patientenorientiert, zugänglich und effizient sind. THREAD wird von den Healthcare-Investoren Water Street Healthcare Partners und JLL Partners unterstützt und ist in der PEAK Matrix® Assessment 2021/2022 der Everest Group für dezentrale klinische Studienprodukte als führend anerkannt und in der IDC MarketScape 2022 für F&E dezentrale klinische Studienlösungen in der Kategorie der führenden Anbieter positioniert. Weitere Informationen finden Sie auf THREADresearch.com

