SANY ускорит разработку транспортных средств благодаря открытию испытательного центра

SANY ускорит разработку транспортных средств большой грузоподъемности на новых энергоносителях благодаря открытию испытательного центра

ЧАНША (Китай), 15 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Group (далее – SANY) объявила о начале эксплуатации испытательного центра SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center (далее – Центр), расположенного в городе Чанша, столице китайской провинции Хунань. Центр, общий объем инвестиций которого превышает 100 млн юаней, является первым в мире центром, который оснащен целым рядом самых современных объектов, что делает его самой комплексной испытательной базой Китая, ориентированной на разработку транспортных средств большой грузоподъемности, работающих от аккумуляторов.

SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center

В Центре площадью 100 акров имеется закрытая лаборатория и открытый полигон для испытаний, которые могут использоваться для одновременной оценки эксплуатационных характеристик и надежности 20 транспортных средств. Центр также располагает рядом специализированных испытательных приборов, ориентированных на такие технологии, как электродвигатели, аккумуляторы, электронные системы управления (HIL), гибриды, водородное топливо, аккумуляторные элементы и оси электропривода.

Центр может похвастаться более чем 20 ультрасовременными испытательными стендами и провел более 100 испытаний транспортных средств на новых источниках энергии, произведенных компанией SANY. Основу Центра составляет динамометрический стенд, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации, который способен генерировать тяговое усилие 120 000 Н и выдерживать нагрузку на ось 35 тонн. Центр также оснащен камерой экстремальных условий, объем которой превышает 2 500 м³, для тестирования транспортного средства в целом. В ней можно проводить испытания в пределах температуры от -45℃ до +70℃. К тому же, камера оснащена системой симуляции солнечных лучей для комплексной оценки.

"Компания SANY намерена стать лидером в поддержке глобального перехода к низкоуглеродной экономике, используя испытательный центр для повышения технологической надежности и внедрения рентабельных инноваций для инженерных транспортных средств, работающих от аккумуляторов", – заявил заместитель директора Центра Ю Лиганг (You Ligang).

SANY становится лидером на рынке электрификации Китая

В 2022 году компания SANY доминировала на рынке электрификации в Китае, достигнув нескольких рубежей, включая продажу более 1000 электрических кранов, победу в ежегодном чемпионате по продажам электромобилей большой грузоподъемности и продажу более 1 300 электрических смесителей. Для сохранения своего лидерства в данной отрасли компания SANY планирует построить испытательную площадку для транспортных средств на новых источниках энергии, чтобы удовлетворить растущие потребности в испытаниях в сфере новой энергетики.

Кроме того, SANY внедряет цифровые инновации для оптимизации своей производственной стратегии и повышения корпоративной устойчивости. Завод SANY №18 использует автоматизированную производственную систему на базе искусственного интеллекта и промышленные решения Интернета вещей для устранения периодически возникающих проблем на рынке. В результате на заводе наблюдается увеличение производственных мощностей на 123% и повышение производительности на 98%, а также снижение затрат на производство на 29%.

Более подробная информация представлена на сайте компании SANY http://www.sanyglobal.com

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SOURCE SANY Group