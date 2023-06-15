SANY ускорит разработку транспортных средств благодаря открытию испытательного центра

News provided by

SANY Group

15 Jun, 2023, 09:47 ET

SANY ускорит разработку транспортных средств большой грузоподъемности на новых энергоносителях благодаря открытию испытательного центра

ЧАНША (Китай), 15 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Group (далее – SANY) объявила о начале эксплуатации испытательного центра SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center (далее – Центр), расположенного в городе Чанша, столице китайской провинции Хунань. Центр, общий объем инвестиций которого превышает 100 млн юаней, является первым в мире центром, который оснащен целым рядом самых современных объектов, что делает его самой комплексной испытательной базой Китая, ориентированной на разработку транспортных средств большой грузоподъемности, работающих от аккумуляторов.

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SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center
SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center

В Центре площадью 100 акров имеется закрытая лаборатория и открытый полигон для испытаний, которые могут использоваться для одновременной оценки эксплуатационных характеристик и надежности 20 транспортных средств. Центр также располагает рядом специализированных испытательных приборов, ориентированных на такие технологии, как электродвигатели, аккумуляторы, электронные системы управления (HIL), гибриды, водородное топливо, аккумуляторные элементы и оси электропривода.

Центр может похвастаться более чем 20 ультрасовременными испытательными стендами и провел более 100 испытаний транспортных средств на новых источниках энергии, произведенных компанией SANY. Основу Центра составляет динамометрический стенд, рассчитанный на тяжелые условия эксплуатации, который способен генерировать тяговое усилие 120 000 Н и выдерживать нагрузку на ось 35 тонн. Центр также оснащен камерой экстремальных условий, объем которой превышает 2 500 м³, для тестирования транспортного средства в целом. В ней можно проводить испытания в пределах температуры от -45℃ до +70℃. К тому же, камера оснащена системой симуляции солнечных лучей для комплексной оценки.

"Компания SANY намерена стать лидером в поддержке глобального перехода к низкоуглеродной экономике, используя испытательный центр для повышения технологической надежности и внедрения рентабельных инноваций для инженерных транспортных средств, работающих от аккумуляторов", – заявил заместитель директора Центра Ю Лиганг (You Ligang).

SANY становится лидером на рынке электрификации Китая

В 2022 году компания SANY доминировала на рынке электрификации в Китае, достигнув нескольких рубежей, включая продажу более 1000 электрических кранов, победу в ежегодном чемпионате по продажам электромобилей большой грузоподъемности и продажу более 1 300 электрических смесителей. Для сохранения своего лидерства в данной отрасли компания SANY планирует построить испытательную площадку для транспортных средств на новых источниках энергии, чтобы удовлетворить растущие потребности в испытаниях в сфере новой энергетики.

Кроме того, SANY внедряет цифровые инновации для оптимизации своей производственной стратегии и повышения корпоративной устойчивости. Завод SANY №18 использует автоматизированную производственную систему на базе искусственного интеллекта и промышленные решения Интернета вещей для устранения периодически возникающих проблем на рынке. В результате на заводе наблюдается увеличение производственных мощностей на 123% и повышение производительности на 98%, а также снижение затрат на производство на 29%.

Более подробная информация представлена на сайте компании SANY http://www.sanyglobal.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2101718/SANY_New_Energy_Engineering_Vehicle_Testing_Center.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

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