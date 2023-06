A SANY acelera o desenvolvimento de veículos pesados com nova energia com a estreia mundial do Centro de Testes.

CHANGSHA, China, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O SANY Group ("SANY") anunciou que o SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center ("o Centro") com sede na cidade de Changsha, capital da província de Hunan, no centro da China, iniciou suas operações. Com um investimento total superior a 100 milhões de RMB, o Centro é o pioneiro mundial e está equipado com uma variedade de instalações de ponta, tornando-se a base de testes mais abrangente da China voltada para o desenvolvimento de veículos de engenharia com bateria.

Centro de testes de veículos de engenharia de nova energia da SANY (SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center) (PRNewsfoto/SANY Group)

O Centro, que abrange uma área de 100 acres, conta com um laboratório interno e local de testes ao ar livre que pode ser usado para avaliar simultaneamente o desempenho e a confiabilidade de 20 veículos. O Centro também abriga uma gama de equipamentos especializados de teste com foco em tecnologias como motores, baterias, controles eletrônicos (HIL), híbridos, combustível de hidrogênio, células de bateria e eixos de acionamento elétrico.

O Centro conta com mais de 20 bancadas de teste elétrico de última geração e já realizou mais de 100 testes para veículos de nova energia fabricados pela SANY. No núcleo do Centro se encontra o seu dinamômetro de chassi de serviço pesado, que pode gerar uma força de tração de 120.000 N e suportar uma carga de eixo de 35 toneladas. O Centro também tem uma câmara ambiental extrema para testes em veículos inteiros, com um volume superior à 2.500 m³. Ele pode realizar testes em uma faixa de temperatura de -45℃ a 70℃ e está equipado com um sistema de simulação solar para uma avaliação abrangente.

"A SANY se esforça para liderar o caminho no apoio à transição mundial para uma economia de baixo carbono com um centro de testes para melhorar a confiabilidade tecnológica e impulsionar inovações comercializáveis de veículos de engenharia alimentados por bateria", disse You Ligang, Diretor Adjunto do Centro.

SANY Lidera o Caminho no Mercado de Eletrificação da China

Em 2022, a SANY dominou o mercado de eletrificação na China, alcançando vários marcos, incluindo a venda de mais de 1.000 guindastes elétricos, a conquista do campeonato anual de vendas de caminhões pesados elétricos e a venda de mais de 1.300 misturadores elétricos. Para manter sua liderança no setor, a SANY planeja construir um novo local de teste de veículos de engenharia de energia para atender às crescentes necessidades de testes na área de novas energias.

A SANY também está adotando a inovação digital para otimizar sua estratégia de fabricação e expandir a sustentabilidade corporativa. A fábrica n.º 18 da SANY adotou um sistema de produção automatizado impulsionado por IA e IoT industrial para enfrentar os desafios periódicos do mercado. Consequentemente, a fábrica observou aumentos de 123% na capacidade de produção e 98% em produtividade, e uma redução de 29% nos custos de fabricação unitária.

Para mais informações sobre a SANY, por favor, acesse: http://www.sanyglobal.com

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2101718/SANY_New_Energy_Engineering_Vehicle_Testing_Center.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

FONTE SANY Group

SOURCE SANY Group