SANY 2023 : favoriser les talents de premier ordre pour l'avenir des industries manufacturières

PÉKIN, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Au cours de ses 23 ans d'histoire, le groupe SANY s'est imposé comme un leader de l'industrie avec une culture d'entreprise, un environnement de travail, un bien-être, des avantages pour les employés ainsi qu'une culture du talent acclamés. Le groupe « favorise les talents de premier ordre », ce qui constitue l'un des trois objectifs principaux de la société. La philosophie de gestion des talents de SANY, « le salarié d'abord et au centre », est la clé de son succès dans la création d'une plateforme de premier plan pour contribuer à la croissance des employés, sauvegarder leurs droits et leurs intérêts et motiver les talents pour parvenir à un développement mutuellement bénéfique avec ses talents.

Au début de l'année, SANY a été nommé employeur extraordinaire de l'année 2022 (Extraordinary Employer of the Year) par Liepin, une plateforme de développement de carrière des talents de premier plan en Chine, qui a organisé le 8e événement annuel en collaboration avec le principal média chinois, The Paper. SANY a été récompensé pour « ses divers programmes d'incitation qui inspirent le potentiel des employés, qui respectent et honorent la valeur des employés, et qui créent un meilleur avenir avec son personnel ». En 2021, SANY s'est classé à la 10e place dans la zone de la Grande Chine et à la 230e place au niveau mondial dans le classement Forbes des meilleurs employeurs du monde, établi en partenariat avec la société d'études de marché Statista, après avoir interrogé 150 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel dans 58 pays. À la fin de l'année 2022, SANY comptait un total de 26 374 employés et s'est engagé à promouvoir un développement durable à long terme, notamment en promouvant l'autonomisation des femmes, les femmes représentant 12,5 % des cadres du groupe.

En outre, grâce à la plateforme de services HRSSC de SANY, à des discussions de groupe régulières, à des réunions de coordination du personnel, à des congrès de travailleurs, à des entretiens avec les employés et à d'autres activités, SANY a pris connaissance des préoccupations et des attentes des employés et y a répondu. Une enquête interne a permis de collecter 20 262 questionnaires qui ont fait état d'un taux de satisfaction des employés de 87 %. Entre-temps, SANY a mis en place un système d'incitation complet comprenant une prime de marge brute incrémentielle, des options d'achat d'actions, des incitations à la réalisation de projets et bien d'autres encore, afin d'attirer davantage de talents technologiques de haut niveau. Rien qu'en 2022, le groupe a accordé des subventions d'un montant total de 428 700 yuans à 32 employés ayant des difficultés financières.

En 2022, les programmes et événements de formation de SANY ont été suivis par 20 683 personnes, 78,4 % des employés ayant achevé leur formation, avec une durée moyenne par personne de 96,8 heures.

« Je travaille avec SANY depuis plus de dix ans », a déclaré Hu Jiangxue, directeur adjoint des ressources humaines de SANY et directeur du Hunan SANY Polytechnic College. « Notre philosophie de base en matière de gestion des ressources humaines est la réussite des employés. Nos programmes de développement des talents aident les travailleurs à entreprendre une formation et à devenir des ingénieurs juniors pour les opérations robotiques, et grâce à l'apprentissage des technologies numériques et intelligentes, nous visons à aider à la transformation de la carrière des ingénieurs, des spécialistes de la vente et des travailleurs dans les années à venir ».

L'année 2023 marque également un tournant décisif pour le Hunan SANY Polytechnic College. Cet établissement à temps plein accueille une classe d'étudiants spécialisés dans les véhicules à énergie nouvelle pour l'année scolaire à venir. L'école dispose désormais de quatre domaines majeurs, à savoir la fabrication intelligente, les machines de construction, l'industrialisation de la construction et le commerce international, afin de cultiver les talents dont les industries manufacturières chinoises ont grandement besoin à l'ère de l'industrie 4.0.

