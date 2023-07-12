SANY 2023: Развитие первоклассных специалистов во имя будущего производственных отраслей English

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SANY Group

12 Jul, 2023, 12:00 ET

ПЕКИН, 12 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Group (далее «SANY») на протяжении своей 23-летней истории зарекомендовала себя как лидер отрасли с развитой корпоративной культурой, позитивной рабочей средой, выгодными условиями и льготами для сотрудников. Помимо этого, в списке трех ключевых концепций компании фигурирует раскрытие потенциала работников и обучение первоклассных кадров. Философия SANY по развитию талантов, ориентированная в первую очередь на сотрудников, является ключом к успеху компании в создании первоклассной платформы для поддержки карьерного роста специалистов, защиты их прав и интересов, а также развитию талантов для взаимовыгодного сотрудничества.

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The New Journey of SANY
The New Journey of SANY

Ранее в этом году SANY была удостоена звания «выдающийся работодатель 2022 года» по версии Liepin — одной из ведущих платформ карьерного развития в Китае, проводившей 8-е ежегодное профессиональное мероприятие совместно с ведущим СМИ Китая — изданием The Papier. Компания SANY была отмечена за «разнообразные программы стимулирования, способствующие раскрытию потенциала сотрудников, уважение к ценностям работников и формирование лучшего будущего совместно с командой». В 2021 году компания SANY заняла 10-е место в Китае и 230-е место в мире в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes, составленном на основе маркетингового исследования компании Statista с результатами опроса 150 000 штатных и частично занятых сотрудников из 58 стран. По состоянию на конец 2022 года общая численность сотрудников компании SANY составляет 26 374 человека. Компания стремится к долгосрочному и устойчивому развитию и, помимо прочего, поддерживает движение «She Power» — 12,5% руководствующих должностей в компании на данный момент занимают женщины.

Кроме того, благодаря сервисной платформе HRSSC, регулярным групповым митингам, координационным совещаниям, рабочим конгрессам, собеседованиям с сотрудниками и многому другому, SANY удается отслеживать и своевременно реагировать на запросы и ожидания работников. В ходе недавнего внутреннего исследования было рассмотрено 20 262 анкеты, из которых следовало, что уровень удовлетворенности сотрудников составляет 87%. Одновременно с этим SANY запустила комплексную мотивационную систему, включающую в себя премии за дополнительную валовую прибыль, опционы на акции, вознаграждение за проекты и многие другие бонусы, направленные на привлечение лучших технических специалистов. Только за 2022 год компания предоставила субсидии на общую сумму 428 700 юаней 32 работникам, испытывающим финансовые трудности.

В 2022 году учебные программы и мероприятия SANY посетили 20 683 сотрудника, из которых 78,4% успешно завершили курсы обучения, а среднее время курса для каждого работника составило 96,8 часов.

«Я работаю с SANY уже более десяти лет», — заявил Ху Цзянсюэ (Hu Jiangxue), заместитель начальника отдела кадров и директор Хунаньского политехнического колледжа SANY. «Наша основная философия управления кадрами — это стремление к успеху сотрудников. Наши программы по развитию талантов помогают работникам пройти тренинги и стать младшими инженерами по робототехнике, а посредством обучения цифровым и интеллектуальным технологиям мы стремимся содействовать карьерному росту наших инженеров, специалистов по продажам и других работников в ближайшем будущем».

2023 год также знаменует собой важный поворотный момент для Хунаньского политехнического колледжа SANY. Многопрофильное заведение в следующем учебном году открывает курс, специализирующийся на новых энергетических транспортных средствах. В настоящее время колледж предлагает четыре основных направления: интеллектуальное производство, строительная техника, строительная индустриализация и международная торговля. Данные направления способствуют раскрытию талантов, наиболее востребованных в китайских производственных отраслях в эпоху Четвертой индустриальной революции.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2152541/The_New_Journey_of_SANY.mp4
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4160346/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

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